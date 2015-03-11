Дмитрий "Сид" Спирин: Вы полагаете, что я редко пишу песни?

С момента выхода последнего полнометражного альбома "Тараканов!" прошло уже два года.

Назывался он MaximumHappy и был двойным. Если уж быть совсем точным, окончательно альбом появился на свет полтора года назад, когда вышла его вторая часть.

Но это не столь важно, так как песни для обеих частей (а всего песен двадцать штук, парочка отсеялась) были написаны еще раньше. Вот и выходит, что последний раз я что-то сочинял уже около трех лет назад. Срок довольно большой и, признаюсь, пугающий.

У меня вообще своеобразное отношение к сочинительству. Я никогда не испытывал творческого зуда и за песни всегда берусь по необходимости, что ли. То ли дело Noize MC! Про него люди, ему близкие, говорят, что он строчит постоянно: в метро, на репетиции, за обедом. То есть у человека идет безостановочный творческий процесс, его мозг все время находится в тонусе: рифмы, размеры, темы, сравнения, аллегории – все это в постоянном процессе нанизывания на стучащие в голове ритмы.

У меня же не то. После того как выходит очередной альбом моей группы (а даже, вернее, после того как мы решаем, что для очередного альбома уже хватит материала), я словно выпадаю из этих творческих энергопотоков. Не испытываю никакой необходимости браться за гитару или садиться за монитор. И всякий раз, когда наступает время выходить из этого ступора и начинать что-то сочинять, я начинаю всерьез опасаться, что не сочиню уже больше ничего и никогда. Конечно, я уже знаю, что это не так. Что это бывает со всеми, и что это уже было со мной много раз. Что впервые это случилось уже больше десяти лет назад, а с тех пор мы выпустили кучу классных пластинок. И тем не менее страх того, что я иссяк, полностью высох, что не рожу уже никогда ничего путного, страх этот подступает иной раз с новой силой.

Все-таки в самом начале сочинительской карьеры есть свои плюсы и минусы. Минусы в том, что ты тыкаешься, как слепой щенок, не зная, за что ухватиться в первую очередь. Плюсы же значительно перевешивают минусы. Они в том, что перед тобой целое непаханое поле: тяни за любую ниточку - в любом случае что-нибудь вытянешь! Потом, конечно, опыта становится больше, а тем - близких и нетронутых - все меньше. Вот уже начинают появляться песни по схеме "те же яйца, только в профиль". И через пару десятков лет таких вот сочинительских опытов можно, конечно, запросто взять и исчерпаться.

Но вообще я думаю, что иссякнуть можно, если тянуть идеи исключительно из внешнего мира. Да, он то и дело вторгается, цепляет, вызывает напряжение и иногда беспокойство, а все вместе это называется "песни о том, что нас действительно волнует". Все по панк-року, короче.

Но не зря мудрецы говорят, что любой человек есть модель Вселенной. Все, что есть снаружи, можно найти внутри себя. Все, что есть внутри тебя, – то же самое, что и внутри других людей. Вот почему песни, зачастую звучащие как персональные и даже интимные откровения, так цепляют множество разных людей. И в этом и есть великое чудо творчества - в твоем каждый слышит свое! И уже неважно потом, кто как интерпретирует твою песню, пусть зачастую самым странным и далеким от первоначального замысла образом.

В последнее время, несмотря на наше неспокойное настоящее, подкидывающее нам темы для острых песен, меня уже не проймешь. Всякий раз, когда мне хочется взять да и сочинить песню по мотивам свежайших новостных заголовков, оказывается, что обо всем об этом "Тараканы!" уже пели два, три или пять альбомов назад. А уж наша песня с припевом "кто-то из нас двоих точно сошел с ума, осталось лишь определить, весь мир или я" настолько точно выражает ощущения от того, что творится вокруг, что навряд ли я смогу сделать что-то более актуальное на эту тему. А ведь треку этому уже девять лет!

Но есть и хорошие новости! Некоторое время мы уже занимаемся новыми вещами. У нас есть с десяток клевых, достойных мелодий, которые вот уже несколько месяцев лежат у меня в особой папке на рабочем столе в ожидании текстов. И вот (о чудо!) буквально на днях я написал первых три текста. Не буду особо распространяться, о чем они, а только (специально для наиболее любопытных фэнов) приведу их рабочие названия. Вот они: "Все Баю расскажу!", "Что я могу изменить?" и "Ни рыба ни мясо". Пара треков получилась по-настоящему забавными, жаль вот только юмор одного из них будет понятен только людям, так или иначе вовлеченным в то, что мы делаем.

Мы постараемся отрепетировать хотя бы парочку из них к нашему выступлению на MaximumHappyFest, фестивале, который мы придумали и проводим в клубе Yotaspace (бывшем "Главклубе") 28 марта. Надеюсь, вы что-нибудь расслышите.

Дмитрий "Сид" Спирин