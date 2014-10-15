"Фантики жвачки и осколки монет": Что коллекционируют москвичи

Иллюстрация: Ольга Денисова

M24.ru выяснило, что Москва коллекционирует сегодня, а что коллекционировала пару десятков лет назад. О том, как клуб филателистов пережил лихие девяностые и почему нумизматы переживают из-за складок на плаще Георгия Победоносца - в нашем материале.

Французский культуролог Жан Бодрийяр в книге "Система вещей" утверждает, что для коллекционера вещь теряет одну из своих ипостасей – она перестает быть объектом использования и становится только объектом обладания. Коллекционер – вечный охотник. Ему мало одной вещи: для завершения его проекта требуется серия предметов, а в идеале — все предметы класса. Московские коллекционеры, с которыми удалось побеседовать M24.ru, согласились бы с Бодрийяром. Коллекционирование для них давно превратилось из средства скоротать вечер в особую часть жизни.

Королевские сокровищницы

Существует около 150 распространенных видов коллекционирования. Рядом с привычными филателией и нумизматикой на порталах коллекционеров - диковинная перидромофилия (коллекционирование проездных билетов и карточек) и пугающий бестиаризм (собирание средневековых книг о животных).

История московского коллекционера Кто : Артем, 22 года, программист : Артем, 22 года, программист Что коллекционирует: входные браслеты на музыкальные фестивали Фото: larryisrealproof.tumblr.com Я вообще не коллекционировал специально ничего. На Кубане (фестиваль рок-музыки в Краснодарском крае - прим.ред.) мы жили кучей народа в одной палатке, и кто-то раздавил мое укулеле, это такая маленькая гитара. Когда вернулся домой, не стал выбрасывать гриф, а одел на него браслет с феста. Так он валялся очень долго. Потом были другие фестивали, я часто езжу. И браслеты с них я тоже не выбрасывал, а нанизывал на гитарку. Сейчас их уже прилично скопилось, около 20. Есть браслеты с московских фестивалей – Park Live, Субботник – есть с разных по всей России, типа Кубаны, Рока над Волгой или Воздуха. Скорее всего, лет через 5 я превращусь в тухлого клерка – буду смотреть на этот гриф с браслетами и вспоминать, как было круто.

Началась история коллекционирования с предметов роскоши и произведений искусства.

В Средние Века в монастырях и замках скапливались драгоценности, монеты и фамильные украшения. Крестовые походы пополнили сундуки феодалов новыми сокровищами.

Фото: ТАСС/ Владимир Фалин

Сегодняшний коллекционер, конечно, не удостоил бы груду золотых кубков в средневековой крепости званием коллекции.

Современное коллекционирование предполагает не бездумное накопление, а систематизацию и изучение материалов. "Профессиональный" коллекционер - это в одном лице хранитель и главный научный сотрудник своего маленького музея, посвященного одному-единственному предмету.

Тем не менее, первые коллекции появились именно в монастырских и дворцовых сокровищницах. Переход от накопительства к коллекционированию начался примерно в XV веке. Европейские монархи поручали придворным художникам и ученым описывать накопленное и подыскивать новые предметы, достойные королевского двора.

До наших дней дошли описи имущества герцога Берри Иоанна Французского, составленные Робине д'Эстампом в 1416 году. В описях можно встретить не только драгоценности, утварь и мебель, но и монеты, медали и резные камни, - в общем, те предметы, которые приобретались только для коллекций. У герцога Берри был и свой агент, торговец Джованни Алкерио. Он постоянно курсировал между Италией и Бургундией в поисках интересных экземпляров для коллекции хозяина.

Примерно в это же время первые коллекционеры появились и в России. Как пишет исследователь древнерусского искусства Вера Брюсова, игумен Волоколамского монастыря Иосиф Волоцкий располагал обширным собранием икон Андрея Рублева.

В советские годы самые модные коллекционеры собирали: марки

конфетные фантики

значки

монеты

открытки



Со второй половины XVI века хранилищем сокровищ царского двора стала московская Оружейная палата – первый художественный и исторический музей страны.

Изобразительное искусство в России начал собирать Петр I, создавший картинную галерею в Большом Петергофском дворце и Монплезире. Его последователями стали многие российские монархи.

Коллекционирование разделилось на множество ветвей в XX веке. Расцвело массовое производство. Коллекционеры живописи и антикварных редкостей продолжали заниматься своими собраниями. А простые люди обратились к дешевым и доступным предметам: маркам, сигаретным пачкам, карманным календарикам и открыткам.

От пионера до пенсионера

У каждого советского ребенка в детстве была маленькая коробочка. Там лежал альбом с марками и специальный пенал с пинцетом, лупой, салфеткой, и промокашкой. После очередного пополнения коллекции все это аккуратно укладывалось, а по воскресеньям разбиралось снова – на собрании клуба филателистов.

Советская Москва болела марками.

"Раньше филателисты в Москве постоянно встречались в метро," - рассказывает председатель клуба филателистов "Москворечье" Галина Валентиновна Рыбина. "Обменивались марками или какими-то выписками и бежали дальше по своим делам. Сейчас все это обезличилось и переползло в интернет, сын мне на eBay новые марки ищет".

Фото: ТАСС/ Станислав Красильников

Любимое выражение Галины Валентиновны, когда она говорит о марках в советской Москве, – "от пионера до пенсионера". Так она характеризует тогдашнее всеобщее увлечение филателией. Председателем правления Всесоюзного общества филателистов с 1988 года был Виктор Васильевич Горбатко – космонавт и дважды герой Советского союза. Горбатко был очень счастливым филателистом – в 1980 году была напечатана марка с его изображением.

История московского коллекционера Кто : Лиза, 23 года, педагог дополнительного образования : Лиза, 23 года, педагог дополнительного образования Что коллекционирует: пакетики сахара Фото: из архива Лизы Блиновой Все началось с фастфуда. У меня завалялась в кармане парочка порционных пакетиков из "Макдональдса", и я про них благополучно забыла. Потом нашла их и заметила, что дизайн маковского сахара уже изменился. Вспомнила, что дома у меня был экземпляр еще старше. Начала копать и выяснила, что это самый первый сахар "Макдональдса" в Москве. Сейчас в моей коллекции около 300 экземпляров. Что-то собирала я, что-то друзья привозили. Они часто просят в барах к пиву сахар для Лизы из Москвы. Именно благодаря сладким вкладам моих знакомых у меня есть экземпляры из многих городов России, из самолётов, пароходов и поездов, из кафе и ресторанов десятка стран. Сахар из Украины, сахар - надеюсь, не картофельный - из Белоруссии, из Латвии, Чехии, Австрии, Голландии, Эстонии, Великобритании и Китая.

Московские филателисты собирались по воскресеньям в домах культуры. В семидесятые клуб филателистов был в каждом районе Москвы. Клуб, где с 1986 года председательствует Галина Рыбина, относился к Красногвардейскому району.

Первым серьезным ударом для московских филателистов стало объединение районных клубов в окружные. Сегодня "Москворечье" уже не привязан ни к району, ни даже к округу. Он остался одним из немногих сохранившихся в Москве филателистических клубов.

Первую почтовую марку выпустило правительство Великобритании в 1840 году.

Члены клуба говорят, что марка – это стимул открыть энциклопедию. "Чтобы коллекция выглядела достойно, ее нужно грамотно систематизировать. А для этого нужно разбираться в самом предмете, изображенном на марке," - делится старейший член клуба Виталий Васильевич Стародуб.

Новые люди в клуб "Москворечье" приходят редко. "Мы подошли к критической черте, многих хороним. Молодежь не приходит. Если и появляются новые члены клуба, то, в основном, пенсионеры – спасаются от тоски," - сетует Галина Валентиновна.

В этом году у клуба юбилей – 35 лет. За это время в стране много чего произошло. Под звуки гимна мы стали петь другие слова, ДК "Москворечье" сменил несколько директоров. А в клубе филателистов на Каширке с сентября по апрель – в "сезон", как говорят здесь – продолжают собираться любители знаний и марок.

Ошибки чеканки

После перестройки москвичи поняли, что деньги можно зарабатывать и даже коллекционировать. Советские монетки и деньги стран-курортов у многих стали постепенно складываться в коллекции.

По данным соцопроса, проведенного несколько лет назад компанией SuperJob, нумизматами являются 20% всех коллекционеров России.

"Не надо думать, что каждый нумизмат – это такой воротила из мира бизнеса. Наоборот, в Москве больше всего коллекционируют недорогие монеты. Например, десятирублевые монеты с городами воинской славы. Или с городами России. Еще часто собирают советские монеты от копейки до рубля," - рассказал M24.ru владелец одного из московских магазинов для коллекционеров.

История московского коллекционера Кто : Сергей, 62 года, инженер : Сергей, 62 года, инженер Что коллекционирует: телефонные и транспортные жетоны Фото: ТАСС/Сергей Мамонтов В семидесятые годы я постоянно мотался по командировкам. И как-то раз занесло меня на комбинат "Североникель". А там с местными жетонами по телефону было дешевле говорить. Потом появились у меня жетоны из Владимира. Так и началась коллекция. У меня не очень много жетонов – около 500. Почему жетоны, а не монеты? Потому что жетоны меньше государство контролирует, они часто делаются на коленке. Мне интересно разглядывать человеческие истории за предметами. Например, у меня в коллекции есть интересный экземпляр – подделанный жетон. Один умелец его изготовил в одиночку на станке. Я 40 лет работаю инженером, а как он это умудрился провернуть, до сих пор не понимаю.



Особой ценностью для нумизматов обладают монеты с ограниченным тиражом. В 2010 году ЦБ РФ выпустил в серии "Российская федерация" два вида десятирублевых монет - "Чеченская республика" и "Ямало-Ненецкий автономный округ". Их тираж ограничивался сотней тысяч экземпляров. Сейчас средняя цена монеты "Чечня" - 6 тысяч рублей. Десятирублевка с ЯНАО стоит и того больше – около 15.

1 февраля 2010 года Банк России в честь своего 150-летия выпустил памятную монету номиналом 50 тысяч рублей.

"Еще нумизматы охотятся за монетами с ошибками или отклонениями от стандарта. Например, ценятся монеты с широким кантом вместо узкого," - добавил собеседник издания. От 800 до 1000 рублей сейчас дают за десятикопеечные монеты 2001 года. Но только за ту их партию, в которой на аверсе – Георгий Победоносец в плаще с вертикальными складками. Горизонтальные складки нумизматов интересуют мало.



Бегемотики и Рождество

Впрочем, если приглядеться, мир московских коллекционеров не такой уж суровый.

В 1991 году на прилавках столичных магазинов появились первые "киндеры". Дети с восторгом вскрывали шоколадные яйца в поисках новых маленьких фигурок. Они и были первыми московскими киндерфилами – коллекционерами киндер-игрушек. Чуть позже сообщества киндерфилов появились и в сети.

В США "Киндер-сюрпризы" не продаются – законы страны запрещают вкладывать в кондитерские изделия несъедобные элементы.

В "киндерах" встречается 5 основных типов игрушек: фигурки, раскрашенные вручную, шариковые игрушки, металлические игрушки, сборные модели и пазлы. Самые популярные из них – цельные раскрашенные игрушки.

Иллюстрация: Ольга Денисова

С 1972 года итальянская компания "Ferrero" выпустила около 100 тысяч различных киндер-игрушек. Несколько лет назад на аукционе eBay продали коллекцию, состоящую из 90 тысяч фигурок. Коллекцию оценили в 30 тысяч евро.

Фото: facebook.com/kinderkz

"Можно просто покупать "киндеры" и ждать сюрприза. Но так коллекцию собирают годами. Тем более, я сейчас собираю бегемотиков, которых уже не выпускают. Поэтому ищу нужные игрушки на форумах," - рассказывает Ира - киндерфил с десятилетним стажем.

Самые популярные предметы коллекционирования сегодня: монеты

статуэтки

марки

музыкальные записи

книги



Одной из самых известных сезонных серий "киндеров" стал набор игрушек "Рождество", в который вошли фигурки Марии, Иисуса и библейских животных. Очень популярна и пасхальная коллекция "Киндер-сюрпризов".

В Сети киндерфилы разыскивают не только игрушки, но и инструкции к ним. Обычно инструкции обозначают аббревиатурой BPZ, которая происходит от немецкого слова Baipackzettel – вкладыш-аннотация. Наивные начинающие киндерфилы просто выбрасывают вкладыши, поэтому на коллекционном рынке они попадаются гораздо реже самих игрушек.

Елена Тимофеева