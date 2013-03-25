"Огонек": Кому выгоден кипрский кризис

Фото: ИТАР-ТАСС
Одним Кипром мазаны
Пошла вторая неделя острой фазы кипрского кризиса. Чем дольше он длится, тем больше версий о том, зачем он понадобился и почему свелся к столкновению интересов ЕС и России. Самой занимательной является, разумеется, немецкая версия. Впрочем, их уже несколько.
Наука проедать
Только что опубликовано исследование экономического состояния российских регионов за минувший год, подготовленное Независимым институтом социальной политики. Выводы печальные: власть заигралась с обещаниями поддержки населения, взятые обязательства невыполнимы: социальные выплаты уже занимают более 60% расходов в бюджетах большинства территорий, и закрывать эту дыру нечем. С таким перекосом развиваться невозможно — проедается все.
Здесь был наукоград
В подмосковном Жуковском на этой неделе будут выбирать мэра. Чего ждут и на что уже не надеются жители города, объяснил наш постоянный автор - писатель Татьяна Устинова.
Сдержать марку
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко запретил чиновникам приобретать либо брать в аренду служебные автомобили стоимостью более 1,1 млн рублей. Борьба с расходами на чиновников не отменяет роста этих расходов.
Не от века сего
Они называют себя таймшифтерами (по-английски timeshift — "сдвиг во времени") и говорят, что бегут не от реальности, а строят параллельную действительность.
"Так же реально, как атом"
Поиск простых чисел стал настоящим спортом для тысяч математиков, а на кону состязаний стоит ответ на вопрос: какими быть компьютерам в ближайшие полвека?
"Новый виток начался с социальной поэзии"
Выходит новая книга поэта Андрея Родионова "Звериный стиль", вдохновленная его работой в Перми. В интервью "Огоньку" поэт рассказал о том, что такое жизнь на стыке культур — консервативной и актуальной.
Тренерская команда
Киевское "Динамо" высоко котируется на постсоветском пространстве, а также в Европе. Но вот на Украине его позиции за 10 лет явно ослабли. В чем секрет удач и неудач великого клуба?