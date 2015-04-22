Форма поиска по сайту

22 апреля 2015, 17:35

Культура

В рамках "Библионочи" в Москве пройдет 580 мероприятий – Кибовский

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В рамках акции "Библионочь" организуют около 580 мероприятий. Среди них – мастер-классы, открытые чтения, лекции, выставки и встречи с современными авторами, сообщил на пресс-конференции глава департамента культуры Александр Кибовский.

"Учитывая большую популярность акции, стоит подумать над тем, чтобы пересмотреть графики работ наших библиотек, возможно, поменять их – чтобы люди могли прийти сюда не только в "Библионочь", а тогда, когда им удобно", – заявил он.

В настоящее время известно, что в акции примут участие 203 московские площадки, но их количество может увеличиться.

Как пройдет "Библионочь-2015"

Александр Кибовский напомнил, что 2015 год объявлен Годом литературы и это придает "Библионочи" особую важность. По словам главы департамента культуры, прошлые годы работы "Библионочи" показали, что в основном в ней принимают участие люди младше 35 лет.

Кроме того, он отметил, что сегодня формат библиотеки выходит за прежние рамки, и это позволит руководителям учреждений стать амбициознее. "Необходимо отойти от утилитарного подхода и перейти к библиотекам как к культурному центру, связанному либо с определенной специализированной тематикой, либо с населением определенной местности", – сказал Кибовский.

Первая "Библионочь" состоялась в ночь с 20 на 21 апреля 2012 года. Она была приурочена ко Всемирному дню книги 23 апреля. С тех пор организаторы выбирают дату в конце третьей четверти апреля.

В 2015-м акция пройдет в ночь с 24 на 25 апреля во всех городах России. Тема акции этого года – "Открой дневник – поймай время". Любителей книг ждут новые спецпроекты – "Город в словах", "Художник и книга", "Библиосумерки", "Библиофары", "Дневник горожанина".

Сюжет: Год литературы на m24.ru
книги Александр Кибовский Библионочь

