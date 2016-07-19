Кубы-стеллажи для буккроссинга появились на ВДНХ

Фото: Пресс-служба ВДНХ
На ВДНХ установили стеллажи для буккроссинга. Любой желающий может взять понравившуюся ему книгу и вместо нее оставить свою, сообщает пресс-служба выставки.
Специальные кубы-стеллажи установлены за пределами Центральной аллеи ВДНХ: в Грузинском сквере, у фонтана "Золотой колос" и возле павильона № 29 "Цветоводство и озеленение".
Партнерами выставки в реализации этого проекта выступают Московская дирекция по развитию культурных центров и Центральная универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова.
На Каменских прудах ВДНХ появятся пешеходные мостики, амфитеатр и сцена на воде. Берега прудов планируется укрепить и устроить смотровые площадки. Проектирование должно начаться во второй половине этого года.
Новая зона отдыха появится и на местсе демонтированного колеса обозрения.
В феврале 2014 года установили первые стенды на Ленинградском, Казанском и Курском вокзалах в рамках проекта "Книги в дорогу". Уже четвертое лето буккроссинг существует в столичных парках.
