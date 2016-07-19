Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июля 2016, 16:39

Культура

Кубы-стеллажи для буккроссинга появились на ВДНХ

Фото: Пресс-служба ВДНХ

На ВДНХ установили стеллажи для буккроссинга. Любой желающий может взять понравившуюся ему книгу и вместо нее оставить свою, сообщает пресс-служба выставки.

Специальные кубы-стеллажи установлены за пределами Центральной аллеи ВДНХ: в Грузинском сквере, у фонтана "Золотой колос" и возле павильона № 29 "Цветоводство и озеленение".

Партнерами выставки в реализации этого проекта выступают Московская дирекция по развитию культурных центров и Центральная универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова.

На Каменских прудах ВДНХ появятся пешеходные мостики, амфитеатр и сцена на воде. Берега прудов планируется укрепить и устроить смотровые площадки. Проектирование должно начаться во второй половине этого года.

Новая зона отдыха появится и на местсе демонтированного колеса обозрения.

Буккроссинг появился в 2001 году в США, после чего начал распространяться в Европе. В России система обмена книг появилась в 2004 году.

В феврале 2014 года установили первые стенды на Ленинградском, Казанском и Курском вокзалах в рамках проекта "Книги в дорогу". Уже четвертое лето буккроссинг существует в столичных парках.

Ссылки по теме


Сайты по теме


книги ВДНХ стеллажи свежий воздух парки и пешеходные зоны

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика