Кубы-стеллажи для буккроссинга появились на ВДНХ

Фото: Пресс-служба ВДНХ

На ВДНХ установили стеллажи для буккроссинга. Любой желающий может взять понравившуюся ему книгу и вместо нее оставить свою, сообщает пресс-служба выставки.

Специальные кубы-стеллажи установлены за пределами Центральной аллеи ВДНХ: в Грузинском сквере, у фонтана "Золотой колос" и возле павильона № 29 "Цветоводство и озеленение".

Партнерами выставки в реализации этого проекта выступают Московская дирекция по развитию культурных центров и Центральная универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова.

На Каменских прудах ВДНХ появятся пешеходные мостики, амфитеатр и сцена на воде. Берега прудов планируется укрепить и устроить смотровые площадки. Проектирование должно начаться во второй половине этого года.

Новая зона отдыха появится и на местсе демонтированного колеса обозрения.