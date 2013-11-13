Книги: Буккроссинг

Фото: M24.ru

Буккроссинг, или книговорт — хобби и общественное движение, действующее по принципу социальных сетей и близкое к флешмобу. Человек, прочитав книгу, оставляет ее в общественном месте (парк, кафе, поезд, станция метро), для того чтобы другой, случайный человек мог эту книгу найти и прочитать; тот в свою очередь должен повторить это же действие. Слежение за "путешествием" книги осуществляется через специальные странички в сети.

Идею книговорота предложил специалист по интернет-технологиям Рон Хорнбекер в мае 2001 года. Для начала он оставил 20 книг с пояснительными надписями в холле своего отеля. Через полгода на его сайте было около 300 активных пользователей, которые "отпускали" книги и приводили новых участников.