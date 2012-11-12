Анонимные читатели в Москве обсудили "Карлсона"

Фото: ИТАР-ТАСС

"Общество анонимных читателей" собралось на очередное заседание в книжном магазине "Додо/ЗИЛ". Люди с "пагубным" пристрастием к чтению обсудили "Карлсона" Астрид Линдгрен.

В ходе хейт-сессии многие признавались в откровенной нелюбви к другу Малыша. Читатели говорили о том, что "существо с пропеллером" портит все: качается на люстре, ломает мебель, принуждает к асоциальным поступкам. Но в нужный момент Карлсон всегда смывается.

По мнению читателей, воображаемый друг мальчика восполняет то, чего ему недостает в реальной жизни, но такие друзья должны быть на стороне детей, а в книге Линдгрен все наоборот, пишут "Московские новости".

Кто-то сравнивает Карлсона со сверхчеловеком Ницше, кто-то проводит параллели с "Бойцовским клубом" Чака Паланика, а кто-то даже с фильмом "9 1/2 недель".

Еще одна причина, по которой книга некоторым не нравится, — недостаточная волшебность. Другие говорят о том, что в Швеции "Карлсон" не является популярной книгой, такой культ существует только в странах бывшего СССР.

Однако находятся и защитники мужчины "в самом расцвете сил". По их словам, Карлсон учит людей любить себя.