Прогресс прогрессива: как развивался самый умный жанр рок-музыки

Поводом к написанию этого текста послужили два события. 9 апреля в 20:00 в КЦ "ДОМ" состоится концерт прогрессив-рок-команды Kostarev Group. Второе событие – выход книги Елены Савицкой "Прогрессив-рок: герои и судьбы" (ИП "Галин А.В."/RockExPress) и недавняя ее презентация, в которой принял активное участие седобородый гитарист-виртуоз Александр Костарев – лидер этой самой Kostarev Group. Стиль группы - time fusion, в котором строгая музыка эпохи Возрождения совмещается с эмбиентом, авангардом и рок-драйвом. Однако книга рассказывает о зарубежных звездах стиля – их музыку и играли Савицкая с Костаревым на презентации в Доме культуры.

Положение дел на музыкальном рынке требует небольшого введения. Автор книги - Елена Савицкая - музыкальный критик, кандидат искусствоведения, заместитель главного редактора журнала InRock, пишет свои книги в нестандартном формате. Наши любители рок-музыки привыкли к простому языку изложения. Тут же перед ними не пересказ биографии или восторженный выплеск эмоций, а музыковедческий разбор проблемы с профессиональной терминологией, продуманной классификацией и развернутыми примерами. Можно прочитать про стили, известные у нас только меломанам и специалистам, например про краут-рок, цойл или кентерберийскую сцену. Отметим, что даже у самых популярных исполнителей этой музыки, например у Pink Floyd или King Crimson, эта музыка не призвана кого-то веселить. Она красива, хотя нередко грустна и почти всегда серьезна.

Мы отвыкли от умной рок-музыки и от качественного разбора рок-творчества. Результат этого, увы, совсем не позитивен. Массовый вкус портится, артисты гоняются за вкусом потребителей и поэтому их репертуар хиреет. Люди не становятся лучше, а это уже вопрос государственного звучания. Нужен ли нам взрослый разговор о поп-музыке, гадать бессмысленно, но на презентации книги все экземпляры были раскуплены, просто сметены с прилавка. Отметим, что подобные позитивные движения можно заметить последнее время и на телевидении.

Расскажем про стиль. Прогрессив-рок – одно из ярчайших течений в популярной музыке, возник в конце 60-х-годов прошлого века, когда в этот жанр пришли, с одной стороны, музыканты с серьезным музыкальным образованием, а с другой - людям, игравшим рок, надоело быть пустыми развлекателями. Музыканты в композициях стали смешивать в причудливых формах и пропорциях элементы академической, народной музыки, джаза и психоделии, усложнять структуру произведений, вкладывать в творчество разнообразные идеи, пропорционально росло и их самомнение.

Такую музыку играли если не все, то многие великие – Emerson Lake and Palmer и Jethro Tull, Genesis и даже (в начале карьеры) Deep Purple. Это была группа стилей, которые назывались и арт-рок, и психоделия, сейчас же их объединяют термином "прогрессив" или "прог". Автор книги рассказывает про многих из звезд стиля: Van Der Graaf Generator, Gentle Giant, Yes, Рике Уэйкмане, Rush, Marillion, Dream Theater и The Flower Kings.

К концу 1970-х, музыкальный рынок не смог больше воспринимать такую умность – человечество почувствовало свои границы. Настала эра панка и диско. Но стиль выжил в разных формах, в частности впитал влияние металла, а также нашел рыночные формы – например, в поп-проге Asia или поздних Genesis. Кто знает, может быть, мы сейчас опять находимся в начале подобного пути.

Не обошли эти тенденции и нашу страну - в 1970-х услышать элементы прога можно было у многих лучших советских рок-групп и даже у некоторых ВИА. Одной из самых популярных была тогда команда "Високосное лето".

При распаде одна ее половина – бас-гитарист Александр Кутиков и барабанщик Валерий Ефремов – вошли в обновлявшийся состав лидера московского андеграунда того времени – "Машины времени". Двое других музыкантов - виртуозный гитарист Александр Ситковецкий и клавишник Крис Кельми – собрали "Автограф". Кельми затем играл в "Рок-ателье" более легкую музыку, а Ситковецкий привел "Автограф" к статусу самой умной и крутой группы страны.

Во всем мире процессы развития набирали ход, команды, бывшие в разное время лидерами стиля, - Rush или более поздние - Dream Theater - постоянно собирали стадионы. У нас тенденция сошла на нет. Мелькнули и исчезли на пороге 1990-х ни на кого не похожие магаданцы "Восточный синдром", блеснули и отошли в тень екатеринбуржцы "Апрельский марш", питерские "Джунгли", "Поп-механика", прибалтийские музыканты. Даже изысканная и интровертная московская команда "Вежливый отказ" в 2003-м прекратила на время выступления.

Тенденция стала исправляться к середине 2000-х. Появилось много интересных отечественных музыкантов. Вернулся и успешно выступает "Вежливый отказ", недавно собравший полный зал YOTASPACE на юбилейное, посвященное 30-летию, шоу. В Клубе Алексея Козлова проходили фесты In Prog и Prog Day - их организатором выступал журнал InRock, в котором и работает Елена Савицкая.

Можно назвать разные по смыслу и стилю актуальные российские коллективы, играющие музыку, подпадающую под определение прога. Некоторые музыканты издаются за рубежом – например, московская группа Inner Drive или питерцы Roz Vitalis, выпустившие диски в Италии. А отличная команда Uphill Work, во главе которой стоит известный журналист Лев Ганкин, издавалась на российском мейджор-лейбле Союз Мьюзик. Борис Базуров, выступавший с великим фолк-лидером Дмитрием Покровским, представляет оригинальный национальный фолк-прогрессив. Играет подобную музыку известный музыкант Николай Арутюнов с группой Quorum – у них в репертуаре классика стиля (ближайший концерт – 7 апреля в 20:00 в Клубе Алексея Козлова). Эксперты отмечают также воронежцев Happy 55, чья музыка находится на стыке джаза, прога и авангарда. Ну и, конечно, Kostarev Group, исполняющую прогрессив с 1970-х годов.

У нас этот стиль оказался в специфическом положении – в роли незаслуженного андеграунда. Что стало причиной: оскудение вкусов рок-фанов в 1990-е годы или стремление СМИ к "жареной" информации?.. Ничего безвкусного и грязного от этих музыкантов мир не дождется. Это типично отечественная проблема, когда полный творчества и потенциала жанр искусственно оказывается в стороне от интересов прессы и вкусов публики. В мире ситуация - обратная. Что ж, значит, есть поле для работы реальных СМИ, и тут книга "Прогрессив-рок: герои и судьбы" - оказывается весьма и к месту, и вовремя. Новая музыка в будущем будет звучать по-новому, ей придумают новое название, но всегда есть надежда, что она будет яркой, неглупой и непростой.