Сотрудники библиотеки ИНИОН выйдут на работу на следующей неделе

Здание библиотеки ИНИОН РАН будет отстроено заново

Сотрудники библиотеки ИНИОН смогут выйти на работу уже на следующей неделе. Федеральное агентство научных организаций в ближайшее время предоставит всем сотрудникам места для временного размещения, сообщает Агентство "Москва".

Кроме того, новые книги и периодика для сгоревшей библиотеки будут направляться в Институт мировой литературы имени Горького. На издания нанесут пометки, что их нужно передать в ИНИОН после восстановления здания.

"Сотрудники отдела комплектования будут сортировать и распределять полученные книги по институтам, где временно разместятся библиотекари ИНИОН", - отметили в пресс-службе ИНИОН РАН.

Напомним, пожар в библиотеке на Нахимовском проспекте возник в прошлую пятницу вечером. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Сигнал о пожаре столичные спасатели приняли в 22.09. Распространение огня удалось остановить в 00.07. Полностью пожар потушен спустя сутки. Здание сильно пострадало. Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

Причина пожара до сих пор не установлена. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано.

По словам представителя МЧС, было определено место возникновения пожара – он начался в офисной части здания, а не в книгохранилище.

Прокуратура начала проверку по факту пожара. Прокуроры оценят действия сотрудников МЧС, которые проверяли противопожарную систему здания и выяснят, соблюдало ли руководство библиотеки требования законодательства.

Само здание библиотеки восстановят на прежнем месте. В настоящее время то, что осталось от здания совершенно непригодно для хранения книг и ведения какой-либо хозяйственной деятельности. Книги, сохранившиеся после пожара, вывезут. Правда, пока неизвестно куда именно.

По предварительным данным, сгорела каждая пятая книга, находившаяся в библиотеке.