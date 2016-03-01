Новосибирский художник сделал книги на срезе макового зерна

Фото: kp.ru

Две самые маленькие в мире микрокниги создал новосибирский создал художник-микроминиатюрист Владимир Анискин. Размеры книг – 70 на 90 микрометров. Каждая страничка выполнена на срезе макового зерна.

Одна книга называется "Левша" – в ней собраны имена мастеров, которые подковали блоху. Вторая – "Алфавит" – содержит все буквы русского алфавита. Размер каждой книжки 70 на 90 микрометров.

Страницы книги могут переворачиваться подобно листам перекидного календаря. Текст на них выполнен методом литографии на тонкой лавсановой пленке толщиной 3–4 микрона. В пленке делались отверстия под пружинки.

"Самой сложной операцией было нанизывание страничек на две пружинки. В качестве пружинок использовались вольфрамовые проволочки диаметром 5 микрометров, изогнутые в виде буквы U. После того как все странички были нанизаны, я вставил пружинки в заранее сделанные отверстия в золотой пластинке и зафиксировал клеем. Книжка готова", цитирует Анискина сайт "Комсомольской правды".

Чтобы перевернуть страничку, нужна остро заточенная металлическая игла. Странички могут переворачиваться, двигаясь по пружинкам, сколько угодно раз.

Книги Анискина по площади в 88 раз меньше, чем книга, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса, а размер страниц примерно в девять раз меньше.