Клуб "Солянка" закрыли из-за долгов

Помещение клуба "Солянка" опечатали за долги

В ближайшие два дня московский клуб "Солянка" работать не будет. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил владелец заведения Роман Бурцев. Напомним, клуб был закрыт и опечатан сотрудниками ЧОП в пятницу, 14 ноября. В департаменте городского имущества Москвы сообщили, что клуб закрыт из-за долгов.

Как стало известно, клуб закрыл департамент городского имущества Москвы из-за арендного долга в размере 4,8 миллиона рублей.

"Департамент суд выиграл. Затем рассматривалось дело о передаче объекта обратно городу, и о выселении недобросовестного арендатора. Суды трех инстанций требования департамента поддержали. Впоследствии было возбуждено исполнительное производство, департамент передал исполнительный лист в службу судебных приставов. В настоящее время сумму долга уже взыскали, договор аренды расторгнут", - пояснила M24.ru замглавы департамента городского имущества Анджела Гдлян.

В пятницу заведение опечатали сотрудники частной охранной организации "Спец-Груп" по распоряжению Московской имущественной казны, подведомственного учреждения департамента имущества. По словам очевидцев, на двери "Солянки" висит объявление с текстом: "Объект находится в собственности города Москвы от контракта № #8-К/З-2014 с 25 июля 2014 года".

Владелец "Солянки" Роман Бурцев вечером в пятницу провел пресс-конференцию. Как сообщил корреспондент M24.ru, Бурцев объяснил, что клуб находится в субаренде и арендатор, которому платит "Солянка", не выплачивает деньги имущественному департаменту. В ближайшие два дня "Солянка" точно работать не будет.

Владелец также призвал людей не устраивать несанкционированных акций в поддержку клуба. Вопрос будет решаться юридическим путем.