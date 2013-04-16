Цирк на проспекте Вернадского устроит "клоунский десант"

В Москве пройдет клоунский флешмоб

На улицах Москвы и на станциях метрополитена пройдет акция "Клоунский десант", посвященная международному "Дню Цирка". Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал художественный руководитель Цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный.

"Мы решили просто выпустить в город ряженых клоунов, которые будут ходить в метро, на улицах и поднимать людям настроение. Участие примут больше 100 клоунов, но мы надеемся, что нас поддержат и обычные люди", - сказал Запашный.

Он отметил, что любой горожанин, который не постесняется одеться в клоунский наряд и разрисовать лицо получит приз – бесплатное посещение представлений Цирка на Вернадском в течение двух месяцев. Кстати, разрисовать лицо можно будет на некоторых станциях столичной подземки.

"В метрополитене на некоторых станциях будут установлены точки, на которых всем желающим будут делать бесплатный аквагримм. Наши агенты будут разрисовывать лица всем, кто захочет выплеснуть наружу счастье, радость и какие-то свои детские ощущения", - рассказал худрук.

После "клоунского десанта" на площади перед цирком пройдет небольшой флешмоб. Всем кто придет на праздник, и осмелиться надеть клоунские наряды будут розданы подарки.

Мероприятие пройдет в субботу, на улице у центрального входа в Цирк на проспекте Вернадского.