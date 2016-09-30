Робби Уилльямс выпустил клип об олигархах Party Like a Russian

Кадр из клипа на песню Party Like a Russian

Робби Уилльямс выпустил клип на сингл Party Like a Russian ("Веселись как русский"). Британский музыкант опубликовал видео на своей странице в Facebook.

Сингл Party Like a Russian войдет в состав нового альбома Heavy Entertainment Show, который должен выйти в ноябре 2016 года. В композиции Уилльямс использовал музыкальный фрагмент балета С. Прокофьева "Ромео и Джульетта" – "Танец рыцарей".

В песне Робби Уилльямс рассказывает о том, что русские олигархи высасывают деньги из целой нации и могут построить собственную космическую станцию на чаевые. "Веселись как русский, заканчивай разговоры, танцуй так, будто головой ударился", – говорится в тексте.

