В Сети появился клип-стеб на песню Юрия Лозы "Плот"

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Московская группа "Бардак" опубликовала на своем канале на YouTube троллинг-клип в стиле позднего панк-пост-бард-хардкора – кавер на песню "Плот" известного российского исполнителя Юрия Лозы.

Как сообщают на сайте сами музыканты, процесс создания клипа – от возникновения замысла до его воплощения – занял несколько дней. Автор песни – вокалист Иван Есин, который в 2012 году основал группу.

Идея клипа появилась благодаря недавнему высказыванию Лозы о том, что всемирно известные коллективы Rolling Stones и Led Zeppelin играют непрофессионально. Фраза спровоцировала колоссальный скандал в Сети, при этом на стороне Лозы оказалось далеко не большинство интернет-пользователей. Правда, сам музыкант потом заявил, что его слова были вырваны из контекста.

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=FYWXMnXz_pA]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: Rock-bardak