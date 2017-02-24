Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля 2017, 14:26

Экология

Семья Трампа отговорила его от выхода из соглашения по климату

Фото: ТАСС/Patrick Semansky

Дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, занимающий пост старшего советника в Белом доме, отговорили Дональда Трампа от идеи вывести страну из Парижского соглашения по климату, сообщает издание Wall Street Journal.

Они настояли на том, чтобы Трамп глава США убрал из своего президентского указа, который ожидается в ближайшее время, критику в отношении соглашения.

При этом представитель Белого дома Шон Спайсер отказался подтвердить эту информацию.

Во время предвыборной гонки глава Соединенных Штатов заявлял, что необходимо пересмотреть соглашение по климату и планировал подписать указ о выводе США из международного соглашения по сохранению климата.

Он отмечал, что действия властей США в области экологии негативно отразились на энергетической отрасли страны.

климат соглашение Дональд Трамп жизнь в мире Иванка Трамп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика