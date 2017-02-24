Семья Трампа отговорила его от выхода из соглашения по климату

Фото: ТАСС/Patrick Semansky

Дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, занимающий пост старшего советника в Белом доме, отговорили Дональда Трампа от идеи вывести страну из Парижского соглашения по климату, сообщает издание Wall Street Journal.

Они настояли на том, чтобы Трамп глава США убрал из своего президентского указа, который ожидается в ближайшее время, критику в отношении соглашения.

При этом представитель Белого дома Шон Спайсер отказался подтвердить эту информацию.