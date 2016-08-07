Москвич Никита Мндоянц выиграл престижный конкурс пианистов в Кливленде

Фото: https://www.facebook.com/nikita.mndoyants

7августа в американском Кливленде завершился Международный конкурс пианистов. Обладателем первой премии стал 27-летний москвич Никита Мндоянц. Об этом сообщает официальный сайт конкурса.

Второе место завоевал итальянец Леонардо Колафеличе (20 лет, уроженец города Альтамура, студент консерватории в Бари). Бронза досталась украинке Динаре Клинтон, хорошо известной московской публике. Замыкает список финалистов российский пианист Георгий Чаидзе.

Никита Мндоянц в 2011 году с отличием окончил Московскую консерваторию (класс фортепиано профессора А. А. Мндоянца и профессора Н. А. Петрова, класс композиции профессора А. В. Чайковского), в 2014 – аспирантуру. В ноябре 2007 года победил на конкурсе пианистов имени Падеревского в Польше. В 2013 году стал финалистом конкурса пианистов имени Ван Клиберна в Форт-Уорте. В 2014 году возглавил список лауреатов III Международного конкурса молодых композиторов имени Мясковского.

Международный конкурс пианистов в Кливленде проводится каждые три года для молодых музыкантов в возрасте от 18 до 30 лет. Длится 15 дней и завершается двумя выступлениями четырех финалистов с Кливлендским оркестром в Северанс холле.

Первая премия включает в себя денежное вознаграждение в размере $75,000, дебютный сольный концерт в Нью-Йорке, запись CD на рекорд-лейбле Steinway & Sons.