Активисты приведут в порядок захоронения защитников Отечества

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В Москве пройдет массовая акция по благоустройству захоронений защитников Отечества, памятников видным военачальникам, государственным и общественным деятелям. Мероприятие приурочено к 72-й годовщине начала контрнаступления Красной армии в Битве за Москву, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Активисты наведут порядок у всех памятников и мемориальных досок, а также возложат цветы в знак благодарности поколению победителей. В акции будут принимать участие представители детских и молодежных общественных организаций Москвы совместно с ветеранами Великой Отечественной войны.

Мероприятия пройдут 30 ноября с 14.00 до 16.00 на Новодевичьем кладбище и 2 декабря с 10.00 до 13.00 на Кунцевском кладбище, говорится в сообщении.

Работа по уходу за памятниками, мемориальными досками, братскими могилами и захоронениями защитников Отечества, видных государственных и общественных деятелей, военачальников организована согласно распоряжению московского правительства Москвы от 12 мая 2009 года.

Стоит также отметить, что в настоящее время составлен реестр захоронений, памятников, мемориальных досок и памятных знаков, которые закреплены за организациями, осуществляющими общественный патронат. В реестр включено более 2 тысяч объектов.