Востряковское кладбище расширят к октябрю

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Расширение Востряковского кладбища на западе Москвы планируется завершить в третьем квартале этого года, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Работы выполнены уже на 70 процентов. На новом участке появятся площадки для проведения ритуальных церемоний, административный корпус, пункт выдачи ручного инвентаря, помещения охраны, площадки для отдыха и общественный туалет.

На кладбище появится вероисповедальный иудейский участок. Также установят информационные указатели, стенды, предупреждающие знаки.

Ранее m24.ru сообщало, что до 2017 года в столице и области расширят семь кладбищ. Это предусмотрено адресной инвестиционной программой на 2014–2017 годы.

Расширить планируется Перепечинское кладбище в Солнечногорском районе Подмосковья, Востряковское, Троекуровское кладбище, Щербинское Центральное, Новодевичье кладбище, а также Домодедовское и Бутовское.