Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 апреля 2016, 15:21

Город

Востряковское кладбище расширят к октябрю

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Расширение Востряковского кладбища на западе Москвы планируется завершить в третьем квартале этого года, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Работы выполнены уже на 70 процентов. На новом участке появятся площадки для проведения ритуальных церемоний, административный корпус, пункт выдачи ручного инвентаря, помещения охраны, площадки для отдыха и общественный туалет.

На кладбище появится вероисповедальный иудейский участок. Также установят информационные указатели, стенды, предупреждающие знаки.

На трех столичных кладбищах запустят электрокары

Ранее m24.ru сообщало, что до 2017 года в столице и области расширят семь кладбищ. Это предусмотрено адресной инвестиционной программой на 2014–2017 годы.

Расширить планируется Перепечинское кладбище в Солнечногорском районе Подмосковья, Востряковское, Троекуровское кладбище, Щербинское Центральное, Новодевичье кладбище, а также Домодедовское и Бутовское.

Ссылки по теме


кладбища проекты расширение строительство и реконструкция Востряковское кладбище

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика