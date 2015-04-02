Немерюк: На столичных кладбищах нет дефицита мест

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

На столичных кладбищах нет дефицита земли. Кроме того, власти собираются организовывать и дополнительные места захоронений. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает корреспондент M24.ru.

Ранее в СМИ появилась информация, что останки из заброшенных захоронений будут кремировать, а освободившиеся места собираются использовать для нового погребения. Такой законопроект разработало Министерство строительства и ЖКХ. Согласно документу, в каждом регионе появится комиссия, которая будет определять, какие места на кладбищах являются заброшенными.

Алексей Немерюк в свою очередь заявил, что опыт повторного использования могил есть во всем мире, но в столице его нет. Так, в Европе и Америке эксгумируют прах, а затем арендуют места на кладбищах, а в Японии существуют специальные ячейки для прахом.

Ранее сообщалось, что по оценке независимых экспертов, до 30% захоронений на московских кладбищах являются неухоженными и имеют признаки заброшенных. Поэтому власти предлагают ввести административную ответственность за плохое содержание захоронений, вплоть до штрафов.

Планируемые нововведения на кладбищах

Кроме того, в департаменте торговли и услуг предложили утвердить порядок установки, демонтажа и ремонта надмогильных сооружений. Также власти выступили с идеей утвердить порядок перерегистрации ответственности за захоронение на другое лицо.

До этого столичные власти начали прорабатывать механизм бронирования мест на кладбище через интернет. Об этом рассказал Алексей Немерюк. По его словам, услуга может стать доступна москвичам уже до конца 2015 года.

В пресс-службе департамента информационных технологий пояснили, что речь идет о покупке семейных захоронений. Их можно будет зарезервировать по интернету на три дня, а затем подъехать на кладбище и привезти документы. Если этого не сделать, то бронь аннулируют.

"Мы прорабатываем вопрос предоставления услуги бронирования места на кладбище через интернет. Информационная система, на базе которой будет запущена услуга, уже разработана",- рассказал Немерюк. По его словам, электронную услугу могут запустить уже до конца 2015 года.

Отметим, что на данный момент в столице существует 134 городских кладбища и еще одно муниципальное. По данным ГУП "Ритуал" в 2014 году на кладбищах Москвы было установлено 35 тысяч памятников.