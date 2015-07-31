Пекин стал столицей зимней Олимпиады 2022 года

Фото: olympic.org

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета. Китайская столица была выбрана хозяйкой Олимпийских игр по итогам голосования членов МОК, которое состоялось в Куала-Лумпуре.

За право принять Олимпиаду-2022 боролся также крупнейший город Казахстана Алма-Ата. За Пекин проголосовали 44 члена МОК, за Алма-Ату – 40.

Соревнования будут проходить как в самое столице Китая, так и в городах Яньцин и Чжанцзякоу, которые располагаются в 60 и 140 километрах от Пекина. Так, большая часть соревнований на открытом воздухе пройдет в Чжанцзякоу. Из-за природных условий заявка Пекина предполагает проведение большинства соревнований, входящих в программу Игр, на искусственном снегу.

Первоначально в борьбе за право проведения Зимних Игр 2022 года также участвовали Харьков, Краков, Стокгольм и Осло. Однако заявки этих городов по разным причинам были отозваны.

Напомним, в 2008 году Пекин принимал летние Олимпийские игры. Суммарные затраты на ее проведение оценивались примерно в 44 миллиарда долларов. Столица КНР станет первым городом в истории олимпийского движения, в котором пройдут и летние, и зимние Олимпийские игры.