В Китае у пожилого мужчины термиты съели заначку в 3 тысячи долларов

Фото: wikipedia.org

В Китае у 60-летнего фермера термиты съели заначку в 20 тысяч юаней (около 3 тысяч долларов). Как сообщает издание Asia One, свои сбережения мужчина спрятал под половицей в углу спальни.

При этом житель провинции Сычуань не смог вспомнить, как давно он спрятал деньги под паркетом. "Кажется, год назад. А может и два", – рассказал пенсионер. Фермер боялся, что забудет пароль от своего банковского счета и поэтому решил хранить сбережения дома.

Двести купюр находились в двух пакетах и были спрятаны на глубине 15 сантиметров в спальне. Из припасенного уцелели лишь фрагменты 12 банкнот на сумму 600 юаней (около 92 долларов).

Узнав о беде, в которую попал фермер, пекинский художник Ху Дишэн предложил ему возместить потерю в обмен на обрывки не до конца съеденных банкнот. Артист планирует сделать из клочков купюр произведение искусства, которое напомнит пенсионерам об опасности хранения крупных сумм дома.