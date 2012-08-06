Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

06 августа 2012, 15:01

Количество киосков в центре Москве уменьшилось на 20%

киоски власть

ИТАР-ТАСС

В результате реорганизации системы размещения киосков в центре Москвы их количество снизилось примерно на 20%. На сегодня в центре столицы функционируют 1 тыс. 573 киоска, передает РБК.

По словам префекта ЦАО Сергея Байдакова, не исключено, что в будущем численность киосков скорректируют еще, однако сокращение затронет не более 3-5% от общего количества объектов мелкорозничной торговли.

В префектуре ЦАО считают, что сохранившиеся киоски в состоянии удовлетворить потребности жителей округа.

При этом С.Байдаков критически отозвался о размещении киосков в подземных переходах. "Моя точка зрения - потребительский рынок, покупку-продажу в подземных переходах, если даже не убирать, надо очень четко ограничивать", - сказал он.

"Режим безопасности в подземных переходах должен быть жестче", - подчеркнул Байдаков, вспоминая теракт 2000 года в подземном переходе на Пушкинской площади, в результате которого погибли 13 человек и 118 получили ранения.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать