Количество киосков в центре Москве уменьшилось на 20%

ИТАР-ТАСС

В результате реорганизации системы размещения киосков в центре Москвы их количество снизилось примерно на 20%. На сегодня в центре столицы функционируют 1 тыс. 573 киоска, передает РБК.

По словам префекта ЦАО Сергея Байдакова, не исключено, что в будущем численность киосков скорректируют еще, однако сокращение затронет не более 3-5% от общего количества объектов мелкорозничной торговли.

В префектуре ЦАО считают, что сохранившиеся киоски в состоянии удовлетворить потребности жителей округа.

При этом С.Байдаков критически отозвался о размещении киосков в подземных переходах. "Моя точка зрения - потребительский рынок, покупку-продажу в подземных переходах, если даже не убирать, надо очень четко ограничивать", - сказал он.

"Режим безопасности в подземных переходах должен быть жестче", - подчеркнул Байдаков, вспоминая теракт 2000 года в подземном переходе на Пушкинской площади, в результате которого погибли 13 человек и 118 получили ранения.