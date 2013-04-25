Открытые кинотеатры: фильмы на крыше, кинопаркинги и бесшумные показы

Фото: ИТАР-ТАСС

Когда-то давно в голливудских фильмах мы видели, как герои (как правило парочки подростков) ночью на собственных машинах неспешно подъезжают к огромному экрану под открытым небом и смотрят фильмы, не выходя из авто. Идея открытых кинотеатров казалась романтичной и даже немного авантюрной. Сейчас кино под открытым небом становится все более популярным в Москве и Подмосковье. M24.ru расскажет, где фильмы на большом экране можно посмотреть прямо из машины, где – сидя на удобных креслах под открытым небом, а где – просто на крыше.

Передвижной кинотеатр

Этот кинотеатр каждый раз появляется на новом месте. Зачастую площадкой становятся парковки около торговых центров. Что и где будет на этот раз, сообщается на сайте "Кинопаркинга". В основном, здесь крутят популярные голливудские фильмы разных жанров – от комедии до хоррора. Любопытно, что кинотеатр возит с собой маленький бар, подозвать официанта можно, включив аварийку.

Кинопаркинг под Мытищами

У деревни Бородино Мытищинского района Подмосковья (Осташковское ш., д. 59) работает кинотеатр сети "Формула Кино" для автомобилей. Звук транслируется с помощью радиоприемников в FM-диапазоне. Сеансы идут каждый день с 23.00, смотровая площадка рассчитана на 70 авто. Стоимость одного билета - 200 рублей. В основном репертуар состоит из новинок проката.

Фото: ИТАР-ТАСС

Кинотеатр с надувным экраном в парке "Эрмитаж"

Располагаться кинотеатр будет под открытым небом на месте зимнего катка, а звук будет передаваться через наушники на разных языках. Наушники предполагается выдавать под залог, а сами просмотры будут бесплатными. Для удобства в кинозале расставят диваны и натянут гамаки.

Кинотеатр в парке Горького

В парке Горького появится открытый филиал кинотеатра "Пионер". Он будет возведен по принципу амфитеатра - деревянные лавки по окружности и стена, на которую будет проектироваться кино. Организаторы обещают мягкие пуфы и фестивальное кино. Предположительно кинотеатр начнет работать в начале августа.

Кинотеатр на Воробьевых горах

На Воробьевых горах, около Андреевских прудов, собираются поставить экран размером четыре на шесть метров. Перед ним появится кафе с удобными мягкими креслами. Репертуар будет состоять из авторского кино, в том числе мультфильмов и мультипликационных работ, а также документальные ленты. Открытие запланировано на июль.

Кино на крыше в Artplay

Центр дизайна Artplay готовится к открытию мини-кинотеатра на крыше. Там уже есть сцена, где проходят концерты, а теперь появится еще и просмотровая стена. За просмотром кино зрители смогут расположиться на лавках или возлежать на пуфах, лежаках и гамаках. Фильмы ожидаются не мейнстримовые, каждую неделю программу будет составлять новый куратор. Кинотеатр откроется в июле.

Фото: ИТАР-ТАСС

Бесшумный кинотеатр на "Флаконе"

Еще один крупный арт-центр столицы не отстает от других и тоже устроил в своем внутреннем дворе открытый кинотеатр. Его отличие - передача звука через беспроводные наушники, благодаря чему при просмотре сохраняется гробовая тишина. Сидеть здесь можно на стульях и подушках, кино некоммерческое и экспериментальное.

Кинотеатр на "Стрелке"

В Институте медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" есть свой открытый кинотеатр, который разворачивается во внутреннем дворе. Репертуар - фестивальный, сидеть можно на стульях, зато можно попросить подушку и плед.

Кроме того, кинотеатры под открытым небом заработают в "Музеоне", парке "Красная Пресня", в саду имени Баумана, "Филях" и "Сокольниках".