Один из старейших кинотеатров Москвы отреставрируют

Кинотеатр "Родина" на востоке столицы отреставрируют и приспособят под современное использование. Это один из старейших кинотеатров Москвы, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Здание, которое является памятником культуры регионального значения, расположено на улице Измайловский Вал. Его построили в 1938 году. Ему вернут исторический облик: восстановят наружное декоративное оформление фасадов, а также воссоздадут ограждения лестниц на основании сохранившихся фрагментов.

При этом первоначальное функциональное назначение здания сохранится. В кинотеатре появятся шесть современных кинозалов на 396 мест. Также там разместятся предприятия быстрого обслуживания, кафетерий, снек-бар, танцпол, магазин сувениров и выставочная зона.

Здание оборудуют пандусами и лифтами для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения. В кинозалах появятся места для лиц с ограниченными возможностями здоровья.