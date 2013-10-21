Московские власти выставили на аукцион 10 столичных кинотеатров

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент города по конкурентной политике объявил о начале заявочной кампании по продаже 10 столичных кинотеатров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заявки на участие в торгах принимаются до 19 ноября 2013 года. Аукцион назначен на 6 декабря 2013 года.

На торги выставлено два лота. Первый включает в себя кинотеатр "Бирюскин" на улице Булатниковской, "Волга" на Дмитровском шоссе, "Киргизия" на Зеленом проспекте, "София" на Сиреневом бульваре, "Электрон" в Зеленограде. Начальная стоимость указанного лота составляет более 3 миллиардов рублей.

Во второй лот входит кинотеатр "Волгоград" на улице Ферганская, "Орбита" на проспекте Андропова, "Солнцево" на улице Богданова, "Экран" на Новочеркасском бульваре, "Рассвет" на улице Зои и Александра Космодемьянских. Начальная стоимость этого лота - 1,7 миллиарда рублей.

Помимо договора купли-продажи, с победителем аукциона будет заключено дополнительное соглашение на аренду земельных участков, на которых расположены данные кинотеатры, добавили в пресс-службе.