Минкульт решил отменить пошлины для артхауса

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Минкульт РФ рассмотрит введение нулевых пошлин для так называемых артхаусных фильмов (выходящих не более чем на 120 экранах), сообщает "Коммерсант". При этом стоимость прокатных удостоверений для зарубежных картин, выходящих на 250–300 экранах, может быть повышена с 3,5 тысячи рублей до 5 миллионов рублей. Полученные средства планируется направить на поддержку российского кино.

Таким образом Минкульт по инициативе Фонда кино предполагает защитить российский прокат от некачественных зарубежных картин. Об этом было объявлено на встрече директора департамента кинематографии Минкульта Вячеслава Тельнова с представителями прокатчиков "Вольга", "Капелла", "Артхаус" и других.

Предложенная мера может закрыть дорогу в российские кинотеатры картинам независимых режиссеров, например, Вуди Аллена, Педро Альмодовара или братьев Коэн.

Российские кинопрокатчики выступили с предложением привязать размер пошлины к сумме кассовых сборов. С фильмов с кассой до 50 миллионов рублей дистрибьюторы предлагают не взимать платы, с кассой 50–100 миллионов рублей – 0,5 процента сборов, 100–200 миллионов рублей – 1 процент, 200–300 миллионов рублей – 1,5 процента. Плату в 5 миллионов рублей предложили ввести только для иностранных фильмов со сборами не менее 300 миллионов рублей.

Окончательное решение по схеме повышения платы еще не принято. Ему будут предшествовать консультации с прокатчиками. По словам Вячеслава Тельнова, Минкульт еще не обсуждал эту идею с Минфином и Минэкономики.