Кино с молотка: новые судьбы старых кинотеатров

Почти половина акций киноконцерна "Октябрь" 14 ноября уходит с молотка. А 6 декабря столичные власти выставят на торги еще 10 кинотеатров – заброшенных или неудовлетворительно работающих. О том, что будет с площадками в руках новых владельцев – в материале сетевого издания M24.ru.

Заброшенность и упадок

В кинотеатре "Рассвет", по иронии судьбы, нет света - так же, впрочем, как нет экрана и кресел для зрителей, - а фильмы в нем в последний раз показывали около трех лет назад. Здесь открывали караоке-клуб, а вот закупить современное кинооборудование никто еще не пытался.

Здание, расположенное на улице Зои и Александра Космодемьянских, - далеко не единственный столичный кинотеатр, находящийся в упадке. В бирюлевской "Бирюсинке" в начале 2000-х торговали одеждой, а в "Волге", что на Дмитровском шоссе, несколько лет назад произошел крупный пожар.

Столичные власти решили возродить заброшенные кинотеатры и реанимировать те, что работают, по их мнению, неудовлетворительно, передав здания в частные руки. Всего для продажи на аукционах отобрано 39 кинотеатров - половина всех существующих в Москве. Остальные пока останутся в собственности города.

В новую жизнь - в новых руках

Первые киноторги пройдут в столице уже 6 декабря. Выставят на них 10 столичных кинотеатров: "Экран", "Бирюсинку", "Волгу", "Киргизию", "Софию", "Электрон", "Волгоград", "Орбиту", "Солнцево" и "Рассвет".

В "Софии" на днях состоялось RoadShow – презентация кинотеатров, выставленных на продажу. Они поделены на два лота по пять кинотеатров в каждом. Начальная стоимость первого из них, включающего кинотеатры "Бирюсинка" (улица Булатниковская), "Волга" (Дмитровское шоссе), "Киргизия" (Зеленый проспект), "София" (Сиреневый бульвар) и "Электрон" (Зеленоград), составляет 3,14 миллиарда рублей. Второй лот, куда попали кинотеатры "Волгоград" (улица Фрегатская), "Орбита" (проспект Андропова), "Солнцево" (улица Богданова), "Экран" (Новочеркасский бульвар) и "Рассвет" (улица Зои и Александра Космодемьянских), будет стартовать с цены в 1,62 миллиарда рублей.

Дальнейшие торги – на которых потенциальным покупателям представят остальные 29 отобранных для продажи кинотеатров – пройдут уже в следующем году.

Каждый инвестор, купивший кинотеатр, должен будет подписать также договор аренды земли, чтобы объекты не простаивали и были модернизированы как можно быстрее.

Светлое кинобудущее

Кинотеатрам планируется подарить новую жизнь, но никак не новое назначение: предприниматели должны будут возродить их именно в качестве зданий, где вновь начнут показывать фильмы. Предполагается, что кинозалы займут не менее трети купленных и "реанимированных" площадей.

Закупить современное оборудование, поставить качественные экраны, заменить зрительские кресла и провести остальные работы по реконструкции и модернизации кинотеатров планируется в течение трех лет. Причем на территории некоторых кинотеатров могут появиться также спортзалы, творческие кружки, небольшие точки питания. Построить бар или ресторан в киноздании инвестор, между тем, не сможет: доступные для строительства на территории кинотеатров объекты будут определены градостроительным планом.

Потенциальные хозяева кинотеатров

Подать в Тендерный комитет заявки на участие в аукционе, который пройдет 6 декабря, инвесторы могут до 19 ноября.

"В среднем у нас в торгах участвует по 5 человек на один лот. Хотя есть исключения: по отдельным лотам количество претендентов достигает 35-40 участников", - в интервью сетевому изданию M24.ru рассказал начальник управления столичного департамента по конкурентной политике Василий Калинкин.

На RoadShow, прошедшем в Москве 12 ноября, потенциальным владельцам кинотеатров представили полную информацию обо всех 10 кинозданиях, которые 6 декабря будут выставлены на продажу. Инвесторы узнали, какие объекты можно будет разместить на их площадях и в каком состоянии находятся кинотеатры сегодня.

Информация о торгах, проводимых Тендерным комитетом, размещается на сайте столичного департамента по конкурентной политике, в печатном издании "Московские торги" и на официальном сайте Российской Федерации.