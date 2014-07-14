Москва выставит на открытый аукцион три кинотеатра

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Московские кинотеатры "Горизонт", "Орленок" и "Стрела" будут проданы на открытом аукционе по наибольшей цене, предложенной покупателем, сообщает пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

Аукцион по продаже кинотеатров "Горизонт" и "Стрела" назначен на 18 августа. Подать заявку на участие в торгах можно будет с 15 июля.

Более 30 московских кинотеатров выставлены на продажу

Кинотеатра "Горизонт" расположен на Комсомольском проспекте в одноэтажном помещении с подземным этажом общей площадью более 2 тысяч квадратных метров. В "Горизонте" работает четыре зрительных зала. Начальная цена аукциона составляет 252,1 миллиона рублей.

Кинотеатра "Стрела" расположен на площади Смоленская-Сенная. Здание, в котором размещается кинотеатр, представляет собой одноэтажное встроенное нежилое помещение с подземным этажом. Стартовая цена аукциона составляет - 320,8 миллионов рублей.

Аукцион по продаже кинотеатра "Орленок" состоится 25 августа. Кинотеатр находится на Русаковской улице в одноэтажном помещении площадью более 1 тысячи квадратных метров. Начальная цена аукциона составляет 207 миллионов рублей.

Напомним, ранее глава департамента городского имущества Владимир Ефимов сообщал, что столичные власти выставят на торги 39 кинотеатров. "Кинотеатры будут продаваться "партиями" по 3-5 штук, при этом свои функции они сохранят", - уточнил он.