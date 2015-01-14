Кинотеатр "Факел" открыл клуб для мизантропов

Питер Брейгель, "Мизантроп", 1568. Фото: предоставлено "Факелом"

В кинотеатре "Факел" стартовал проект "Киноклуб для мизантропов". Зрители смогут посетить показы фильмов, а после обсудить их в "негативном ключе".

"В новом году "Факел" запускает новый проект "Киноклуб для мизантропов", где будем не только смотреть хорошее кино, но и в процессе проговаривания текстов в духе "всех ненавижу" или "все надоело" под кофе с шоколадками как раз будем аккумулировать самые положительные эмоции по отношению к этому безумному, безумному миру", - сообщили организаторы проекта.

Первая встреча состоится 17 января в 19.20. Зрители увидят документальный фильм Элисона Клаймена "Ай Вейвей: Никогда не извиняйся".

Картина посвящена китайскому современному художнику Ай Вейвею, "пекинскому Энди Уорхолу", который создал себе репутацию не только выставками, но и открытым противодействием китайским властям. В ответ власти закрыли его блог, избили, снесли бульдозером студию и тайно заключили под стражу.

Режиссер Элисон Клэймен три года следовала за Ай Вэйвэем, выучила мандаринский диалект и в результате создала интересный кинопортрет художника и бунтаря.

Добавим, на показе и последующей беседе будут присутствовать психологи и философы. Стоимость билета - 200 рублей.