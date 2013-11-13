В бывших кинотеатрах появятся культурные и досуговые центры

В проданных кинотеатрах сохранят культурные и досуговые центры

Власти Москвы выставили на продажу часть столичных кинотеатров. Потенциальным покупателям презентовали 10 кинотеатров: "Экран", "Бирюсинка", "Волга", "Киргизия", "София", "Электрон", "Волгоград", "Орбита", "Солнцево" и "Рассвет".

Однако инвесторы должны будут сохранить культурно-досуговую направленность объектов, сообщил в эфире радиостанции "Москва FM" начальник отдела заявочной компании Алексей Кириллов.

Что появится вместо кинотеатров - будет определяться градостроительным планом. Инвестор не сможет открыть там бар, ресторан и другие торговые объекты, только если это будут точки питания при объекте культуры, отметил он.

Заявки на участие в аукционе можно подать до 19 ноября. Первый аукцион состоится 6 декабря, а дальнейшие торги запланированы на первый квартал 2014 года.

Как сообщалось ранее, суммарная стоимость первого лота, в который вошли пять кинотеатров, составила около 3,14 миллиарда рублей, второго - 1,62 миллиарда.

Отметим, столичные власти отобрали для продажи на аукционе 39 кинотеатров - это половина от существующих в Москве. Остальные останутся в собственности города.