13 июля 2016, 17:55

Культура

Власти Москвы объявили конкурс на завершение реконструкции кинотеатра "Тула"

Фото: ТАСС/Алексей Константинов

Власти Москвы объявили конкурс на завершение реконструкции кинотеатра "Тула" в Печатниках, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Победитель электронного аукциона должен до декабря 2016 года выполнить работы по оборудованию кинозалов и благоустройству. Стартовая стоимость контракта составляет 88,3 миллиона рублей.

Подрядчику необходимо будет выполнить отделочные работы, установить пожарную сигнализацию, оборудовать кинозалы, а также обеспечить телефонизацию, теплоснабжение здания, оборудование электротехникой.

Заявочная кампания продлится до 29 июля, аукцион пройдет 5 августа.

Ранее заместитель руководителя департамента культуры Владимир Филиппов сообщил, что кинотеатр "Тула" откроется до конца года. После окончания реставрационных работ кинотеатр станет большим культурным центром.

