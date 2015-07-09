Цены на билеты в кино могут возрасти на 15% – эксперт

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Крупнейшие российские кинопрокатные сети обратились с просьбой к Владимиру Путину не вводить НДС на билеты на иностранное кино.

Директор сети кинотеатров "Пионер" Мэри Назари рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", что это приведет к подорожанию билетов как на иностранные, так и на российские фильмы.

"Это письмо – последняя отчаянная попытка оставить эту льготу по НДС. Это вызовет подорожание билета на 18–20 процентов. Сейчас в России и так очень дорогие билеты в кино. Средняя цена – 280 рублей. Кино перестало быть дешевым развлечением.

Если цена еще возрастет, большинство просто не смогут себе позволить ходить в кино, особенно в регионах. Кинотеатры будут просто увеличивать среднюю цену на все фильмы, и российские, и зарубежные. Будет общее повышение цен на билеты на 10–15 процентов", – пояснила она.

Как пишет "Коммерсантъ", авторы обращения отмечают, что дистрибьюторы зарубежных кинолент уже платят НДС за их прокат в российский бюджет. В обращении говорится, что с 2009 года владельцы кинотеатров понесли огромные затраты в результате полного перехода на цифровое обслуживание.

В 2014 году они понесли убытки от падения курса рубля, поскольку большинство арендных договоров зафиксировано в валюте, и теперь сети "балансируют на грани рентабельности".

Напомним, ввести НДС на билеты на иностранные фильмы предложил премьер Дмитрий Медведев в ходе встречи с создателями фильмов "Территория" и "Битва за Севастополь".

НДС на иностранные фильмы может принести бюджету около 7 миллиардов рублей, часть из которых направят на поддержку отечественного кинематографа. Этот вопрос поручено проработать Министерству культуры и Минэкономразвития.