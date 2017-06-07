Минкульт планирует ограничить количество показов в кинотеатрах

Фото: ТАСС/YAY

Министерство культуры РФ планирует ввести дополнительные ограничения на прокат фильмов в России. Количество показов одной ленты в кинотеатре в течение дня не должно превышать 35 процентов от общего числа сеансов. Соответствующий проект федерального закона был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в сообщении, законопроект разработан "в целях создания благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства, и позволит обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах фильмов".

Планируется, что новые правила для кинотеатров вступят в силу уже в январе 2018 года.