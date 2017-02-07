Что построят в моем районе: культурный центр с крытой улицей в Строгине

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Новый культурно-досуговый центр появится на месте кинотеатра "Таджикистан" в районе Строгино. Дизайн-проект центра одобрила Москомархитектура, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Здание возведут в скандинавском стиле. Оно будет состоять из двух частей, разделенных пешеходной галереей со стеклянной крышей. Во-первых, галерея свяжет прогулочное пространство от Москвы-реки до станции метро "Строгино". Во-вторых, через нее можно будет также пройти к жилым домам, не обходя здание центра.

По вечерам новая крытая улица длиной около 80 метров будет подсвечиваться. Фасад же самого центра будет выполнен из стекла, дерева и камня. Прямо на фасаде установят экран высотой восемь метров и шириной – 12. Летом он будет превращаться в кинотеатр на свежем воздухе, причем показы будут бесплатными.

Само здание будет двухэтажным. В одной из его частей расположится концертный зал на 510 мест, кафе и библиотека с большим балконом. Вторую часть досугового центра отвели под разнообразные кружки, спортивные секции и мастер-классы для детей и взрослых.

У каждой зоны будут собственные входы. Новый центр займет порядка шести тысяч квадратных метров площади. Предусмотрена также организация парковки на 50 машино-мест.