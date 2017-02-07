Что построят в моем районе: культурный центр с крытой улицей в Строгине

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Новый культурно-досуговый центр появится на месте кинотеатра "Таджикистан" в районе Строгино. Дизайн-проект центра одобрила Москомархитектура, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Здание возведут в скандинавском стиле. Оно будет состоять из двух частей, разделенных пешеходной галереей со стеклянной крышей. Во-первых, галерея свяжет прогулочное пространство от Москвы-реки до станции метро "Строгино". Во-вторых, через нее можно будет также пройти к жилым домам, не обходя здание центра.
По вечерам новая крытая улица длиной около 80 метров будет подсвечиваться. Фасад же самого центра будет выполнен из стекла, дерева и камня. Прямо на фасаде установят экран высотой восемь метров и шириной – 12. Летом он будет превращаться в кинотеатр на свежем воздухе, причем показы будут бесплатными.
Само здание будет двухэтажным. В одной из его частей расположится концертный зал на 510 мест, кафе и библиотека с большим балконом. Вторую часть досугового центра отвели под разнообразные кружки, спортивные секции и мастер-классы для детей и взрослых.
У каждой зоны будут собственные входы. Новый центр займет порядка шести тысяч квадратных метров площади. Предусмотрена также организация парковки на 50 машино-мест.
Все кинотеатры построены в период с 1938 по 1988 годы, и большая часть из них не функционирует. Они расположены в восьми административных округах Москвы, в основном в спальных районах. Каждое из них будет выделяться интересным дизайном. Планируется, что обновление кинотеатров завершится в 2019–2020 годах.