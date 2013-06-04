Отдых под открытым небом: надувные кинотеатры и парковые библиотеки

Фото: М24

Лето – время, когда даже самые отъявленные домоседы оставляют насиженные места и выбираются в город на поиски комфортных и, по возможности, бесплатных мест для отдыха. Если коротать вечера в кафе вам наскучило, а от мысли о посещении душного кинотеатра становится нестерпимо грустно, самое время исследовать столичные пространства на предмет уютных парков, пунктов проката лодок и кинозалов под открытым небом.

Открытые библиотеки "Музеона"

Место на площадке у входа в "Третьяковку", что расположена на территории парка искусств "Музеон" книголюбы должны обвести красным маркером на своих картах-путеводителях по Москве. Ибо именно здесь можно найти библиотеку под открытым небом. И если раньше книги и журналы томились в неприглядном шкафчике, то сейчас литература перекочевала в Гоголь-модуль, спроектированный современными архитекторами. Взяв книгу в необычной библиотеке, вы приобщитесь к общегородскому проекту "Книги в парках". Библиотека "Музеона", рассчитанная на читателей разных возрастов, будет работать в течение всего лета.

Фото: М24

Венские арт-скамейки

Парк имени Горького испокон веков является любимым местом для отдыха москвичей и гостей города. Одна беда - в выходной день здесь яблоку негде упасть. Утомленные прогулкой бродят в поисках свободной лавочки, чтобы немного отдохнуть. Хорошо, что в июне аллеи парка украсили необычными арт-объектами Enzis. Это знаменитые скамейки-трансформеры из Вены. Мобильные и яркие, полые внутри, они легко трансформируются в лежаки или домики, в которых зимой можно устраивать чаепития.

Дизайн конструкций в 2002 году разработали специально для австрийского Музейного квартала. Скамейки для парка Горького выполнены по спецзаказу. Всего их 15. Объекты выкрасили в сочные лаймовый и светло-сиреневый цвета.

Пляжный сезон в "Сокольниках"

С 1 июня в парке "Сокольники" стартовал проект The Баssейн. Всего же здесь откроют два бассейна, один из которых будет с подогревом, столы для настольного тенниса и зону для игры фрисби. Кроме того, для гостей парка будет работать летнее кафе с верандой, аэробика-клуб, детская зона, прокат полотенец и спортинвентаря. Также установят обязательные пляжные атрибуты: шезлонги, пляжные качели, раздевалки и душевые.

Фото: М24

Наедине с природой

Живописный уголок любители природы найдут в Долине реки Сетунь. Здесь можно не только отдохнуть у водоема, но и пожарить шашлыки, благо на территории для этих целей установлены мангалы и урны. Вниманию отдыхающих – на территории нет подъезда для автомобилей, так что добираться до реки придется пешком.

Лодки и велосипеды

Какой же летний отдых без купания в водоемах и велосипедных прогулок? На особо охраняемых природных территориях Москвы этим летом будут открыты пункты проката лодок, велосипедов и спортивного инвентаря. Кроме того, посетители смогут воспользоваться минимальным оборудованием для рыбалки и отдыха.

Лодочные станции есть в природно-историческом парке "Косинский", в ландшафтном заказнике "Теплый Стан" в границах зоны отдыха "Тропарево" и в парке имени Герцена. Велопрокаты открыты в "Серебряном бору" и в парке "Покровское-Стрешнево", а в парке "Кузьминки-Люблино" их работает сразу четыре: у плотины, соединяющей Верхний и Нижний Кузьминские пруды, на Кузьминской улице, у входа в парк у кинотеатра "Высота" и на горке Шибаевского пруда.

Фото: ИТАР-ТАСС

Кино на надувном экране

Формат привычных кинотеатров с закрытыми темными залами уходит в прошлое. Летом горожанам предлагают смотреть фильмы прямо под звездным небом. Парк "Эрмитаж" удивит киноманов надувным экраном. Располагаться он будет на месте зимнего катка, а звук будет передаваться через наушники на разных языках.

Наушники выдадут под залог, а сами просмотры сделают бесплатными. Для удобства в кинозале расставят диваны и натянут гамаки.

Также кинотеатры под открытым небом заработают в парке Горького, "Музеоне", парке "Красная Пресня", в саду имени Баумана, "Филях" и "Сокольниках".

Передвижной кинотеатр на "Флаконе"

Еще одно оригинальное кинопространство организовано на территории дизайн-завода "Флакон". Открытый кинотеатр On The Way сформирован из паллет. Здесь планируют проводить показы лент, лекции, вечеринки, мастер-классы. Добавим, что бесплатные показы короткометражек будут проходить каждый вторник.