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Культура

28 января 2015, 05:34

Спецпоказ фильма "Левиафан" пройдет в кинотеатре "Москва"

кинотеатр фильм Левиафан кино режиссер Андрей Звягинцев

"Утро": В кинотеатре "Москва" пройдет спецпоказ фильма "Левиафан"

28 января в кинотеатре "Москва" пройдет спецпоказ фильма "Левиафан" режиссера Андрея Звягинцева. Об этом сообщается на странице кинотеатра в Facebook.

На премьере будут присутствовать создатели картины и члены киноклуба кинотеатра. Сбор гостей в 19.30.

Отметим, в широкий прокат "Левиафан" выйдет 5 февраля. Фильм "Левиафан" российского режиссера Андрея Звягинцева вошел в число номинантов премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Награда в ней присуждается картинам, созданным за пределами США. В 2015 году заявку на участие в конкурсе подали 83 страны.

Ранее "Левиафан" уже завоевал "Золотой глобус" как лучший зарубежный фильм. В России картина получила противоречивые отзывы критиков.

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