Победителя Фестиваля уличного кино определят с помощью света мобильников

Фото: m24.ru/ Юлия Чечикова

31 июля 2015 года в летнем кинотеатре Бабушкинского парка культуры и отдыха будет показана конкурсная программа II Международного фестиваля уличного кино. О фестивале, его программе и участниках организаторы рассказали на пресс-конференции в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва".

Уникальность фестиваля заключается в том, что у него нет постоянного места проведения. Второй год подряд он путешествует, расширяя географию показов. Стартовав во Владивостоке, через Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск и другие российские города фестиваль добрался до Москвы, чтобы показать программу короткометражных фильмов, созданных режиссерами из разных стран. Столица – не последний пункт в маршрутном графике форума.

Далее он проследует в Петербург (кинопоказ будет проходить на крыше двухэтажного дома), достигнет европейских стран и завершится в Лиссабоне. Такой внушительный территориальный охват – не предел, как считают организаторы. В следующем году планируются показы в Америке. Об этом сообщил основатель фестиваля Александр Щеряков на пресс-конференции в "Москва Медиа".

Рассказывая, как зарождался фестиваль, его инициатор и организатор Александр Щеряков отметил, что изначально существовал ориентир на широкие слои населения: "Мы решили сделать что-то отличное от типичного элитарного кинофестиваля. И в какой-то момент пришла идея, а что, если мы сами будем приезжать в города и устраивать там кинопоказы под открытом небом, в формате, максимально близком к народу. И самое главное – публика должна быть соучастником события. Нам было интересно, что сама публика думает о непрофессиональном кино в России и Европе. Конечно, есть экспертные комиссии, но ведь и у народа нужно спрашивать мнение. Почему бы победителя среди представителей непрофессиональное кино не выбрать толпе?"

Решение было найдено – за понравившийся фильм зрители голосуют светом экранов мобильных телефонов. Чем плотнее, ярче свет, тем больше у фильма шансов на победу. В финале фестивальной гонки самой популярной короткометражке будет вручен приз. Пока известно, что это статуэтка. Однако о том, как она будет выглядеть, не знают и сами организаторы. Она будет отлита из металлических фрагментов, к примеру, монет, которые фестивалю дарят в каждом из городов-участников.

"Союз кинематографистов, Московская дума всячески будут помогать фестивалю, – сообщил Евгений Герасимов, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы. – В этом году в нем принимает участие только одна столичная площадка. Наша задача сделать так, чтобы таких мест стало больше, так как Москва достаточно приспособлена для кинопоказов в вечернее, ночное время – во всех парках есть проекторы, экраны. Если говорить о набережных, то можно делать дополнительные проекторные установки. Рамки сегодняшнего кинопоказа необходимо расширять. И то, что вы вышли на улицы, и люди чувствуют себя свободными и непосредственными в просмотре фильмов – это очень здорово".

В программе фестиваля десять работ. Режиссеры – представители Франции, Бельгии, Польши, Португалии, Германии, Испании и России. Всего в этом году было прислано более 400 заявок из 12 стран. Фильмы отбирались режиссерами, кинематографическими академиями и общественными организациями из тридцати городов-участников.