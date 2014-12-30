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Культура

30 декабря 2014, 14:13

Фильм "Джон Уик" с Киану Ривзом выходит в прокат

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"Афиша": В прокат выходит фильм "Джон Уик"

В российский прокат выходит фильм "Джон Уик" с Киану Ривзом в Главной роли. Режиссеры картины – бывшие каскадеры Чад Стахелски и Дэвид Лич, сообщает телеканал "Москва 24".

Чад Стахелски и Дэвид Лич, так и не сумев добиться успеха на актерском поприще, решили взяться за режиссуру и, использовав весь свой опыт, сняли историю о наемном убийце, который может прикончить несколько человек простым грифельным карандашом. На главную роль они пригласили своего друга - парня, вместо которого они прыгали в огонь и в воду на съемках "Матрицы" и "Константина".

Первоначально роль киллера должна была достаться актеру, который значительно старше Ривза. Но режиссеры решили, что Киану отлично справиться с работой.

"Я очень долго сотрудничал с Киану, точно знаю, что он никогда не работает строго по тексту. В каждую роль он приносит часть собственного характера, он переживает целый спектр эмоций: депрессия, гнев, горе, надежда. И во всем этом, даже пребывая в кровавом неистовстве бойни, он сохраняет человеческое лицо", - рассказал Чад Стахелски.

Джон Уик – киллер, вышедший на заслуженную пенсию. Он гоняет по городу на своем "Мустанге" и оплакивает безвременно умершую жену. Но носить траур и вести жизнь добропорядочного американца герою придется недолго. Сын главы русской мафии Вигго Тарасов не признает в Джоне легенду бандитского Нью-Йорка и выступает против экс-киллера.

По словам Ривза, в фильме довольно сложная сценография.

"Режиссер придумывал длинные мизансцены вместо того, чтобы действовать по методу привычной быстрой съемки", - отметил Киану Ривз.

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