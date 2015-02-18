В "Иллюзионе" бесплатно покажут кино из архивов Госфильмофонда

Фото: beliestolbi-festival.com

С 23 по 28 февраля в столице пройдет фестиваль архивного кино "Белые Столбы". Зрители смогут бесплатно посмотреть картины из архивов Госфильмофонда России в кинотеатре "Иллюзион".

На фестивале покажут, в частности, шесть серий фильма Отто Рипперта "Гомункулус" 1916 года (второй показ в мире), "Бесконечность" Марлена Хуциева 1991 года, "Три встречи" Всеволода Пудовкина и Михаила Ромма 1948 года.

Впервые за полвека без купюр будут демонстрировать "В шесть часов вечера после войны" Ивана Пырьева, выпущенный в 1944 году.

"Белые Столбы" в этом году впервые открывают двери широкой публике - раньше киносеансы в рамках фестиваля, который проводится уже 18 лет подряд, были доступны лишь профессионалам. Теперь же почти всю программу покажут в "Иллюзионе".

Программу фестиваля можно найти тут.