Недоснятый фильм Ривера Феникса выйдет спустя 20 лет после его смерти

Ривер Феникс в фильме "Дурная кровь". Фото: darkbloodthemovie.com

Премьера последнего фильма Ривера Феника "Дурная кровь" состоится в марте на кинофестивале в Майами (Miami International Film Festival), сообщает издание The Wrap.

Ривер Феникс, старший брат номинанта на "Оскар" Хоакина Феникса, умер от передозировки наркотиков в 1993 году, когда ему было 23 года. До окончания съемок "Дурной крови" оставалось всего десять дней. Страховая компания хотела уничтожить пленку, но режиссер фильма Джорд Слейзер спас ее.

По сюжету главный герой фильма Бой, которого играет Ривер Феникс, живет в пустынной зоне, где проводятся ядерные испытания. В ожидании конца света он мастерит кукол, которые, по его мнению, обладают магической силой. В это время в пустыне ломается автомобиль супругов Баффи и Гарри Фишеров. Их спасает Бой, который влюбляется в Баффи.

Окончание истории расскажет голос за кадром.

Отметим, семья Ривера Феникса категорически отказалась участвовать в проекте.

В начале 90-х Ривер Феникс был ярчайшей молодой звездой Голливуда и кумиром подростков. Он начал карьеру в 10-летнем возрасте, но первой заметной его ролью стала работа в фильме "Останься со мной" по роману Стивена Кинга. За роль в ленте "Бег на месте" 18-летний актер был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана", а работа в ленте "Мой личный штат Айдахо" принесла Фениксу премию от Национального общества кинокритиков США.

31 октября 1993 года Ривер Феникс умер от передозировки наркотиков у входа в клуб Джонни Деппа Viper Room. Несмотря на то, что брат Ривера Хоакин Феникс сразу же вызвал бригаду скорой помощи, медики были не в силах помочь молодому актеру и он скончался по дороге в больницу. В 2013 году Риверу Фениксу исполнилось бы 43 года.