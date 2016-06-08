Сегодня после работы: чем заняться вечером 8 июня

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Весной после работы хочется отправиться куда угодно, только не домой. Каждый будний день на m24.ru мы публикуем пару вариантов, как провести вечер с пользой и удовольствием. Сегодня час икс – 20:00. Осталось только выбрать, как вы хотите получать впечатления.

До 20:00. Стоя

Выставка "Лев Бакст/Léon Bakst. К 150-летию со дня рождения" – одно из главных культурных событий лета. Мастер прославился во многих областях. Лучше всего его знают по театральным костюмам и декорациям, созданным для "Русских сезонов" Сергея Дягилева. Он занимался высокой модой, писал картины, иллюстрировал книги, оформлял дома, а также писал обо всем этом статьи и читал лекции. Пушкинский музей собрал под своей крышей доказательства многогранного таланта Бакста. Подробнее о выставке читайте здесь. Адрес: улица Волхонка, дом 12. Входной билет стоит 300 рублей.

20:00. Сидя

В кинотеатре "Горизонт" начался Фестиваль австралийского кино. В среду покажут фильм "Дочь" Саймона Стоуна. Главные герои: сын, отец, молодая жена отца, друг детства, дочь друга детства. Дальше вы знаете, если читали "Дикую утку" Генрика Ибсена, или узнаете, если успеете взять билет (стоит 350 рублей). Язык – английский, но будут субтитры. Если поймете, что говорят в трейлере, они вам не понадобятся. В главных ролях: Сэм Нил, Джеффри Раш и Анна Торв. Адрес кинотеатра: Комсомольский проспект, дом 21/10. Напоминаем, что станция метро "Фрунзенская" пока закрыта.

С 20:00. Бесплатно

"Аптекарский огород" приготовил своим вечерним посетителям тысячу свежих голландских пионов. Сад расщедрился в связи с открытием выставки "Месяц пионов и ирисов", где около 500 сортов цветов будут цвести по очереди. Адрес: проспект Мира, дом 26, строение 1. Внимание! Пионы даром, но путь к ним пролегает мимо кассы, в которой с вас возьмут 200 рублей. Если вечером будет дождь, тем более поезжайте: когда сыро, эти цветы пахнут просто умопомрачительно. Посмотрите, какие они сочные.



