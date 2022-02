Comic-con важнее Оскара: как "гиковский конвент" стал ведущей площадкой киноиндустрии

Ежегодный фестиваль Comic-Con International в американском городе Сан Диего закончился две недели назад. Все громкие анонсы прозвучали, трейлеры голливудских блокбастеров просмотрены и разложены на мельчайшие детали, а костюмы любимых героев еще на год отправились на свои места в шкафах. Но по-настоящему все начинается только сейчас. Потому что Comic-Con – это давно уже не просто слет энтузиастов. Это определяющая точка, которая каждый год дает новый импульс индустрии кино. Именно здесь определяется, какие картины "порвут" кассовые сборы в ближайшие годы. Колумнист портала Москва 24 Артем Платов, сам в этом году принимавший участие в конвенте, рассуждает, как кружок по интересам стал "меккой массового кино".

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Если вам нравятся фильмы Marvel, вы наверняка знаете, что такое Comic-Con. Если вам нравятся фильмы DC, вы знаете, что такое Comic-Con. Если вам нравятся такие франшизы, как "Гарри Поттер", "Властелин Колец", "Звездные Войны", "Звездный Путь", мультфильмы Disney, почти все популярные телесериалы планеты, начиная от "Игры Престолов" и заканчивая "Теорией большого взрыва" – вы знаете, что такое Comic-Con. Практически каждый современный человек, так или иначе интересующийся поп-культурой, слышал об этом конвенте для фанатов, проходящем в городке Сан-Диего на Западном побережье США.

Comic-Con был основан в 1970 году в качестве выставки комиксов (отсюда и название, ведь все еще основным контентом мероприятия так или иначе остаются комиксы, и все, что с ними связано) – в первый раз его посетили порядка 300 человек, а в последние годы на конвент приезжают более 130 000 посетителей. Если верить газете San Diego Union-Tribune, доход конвента за 2014 год составил более 19 миллионов долларов, а посетители ежегодно тратят порядка 80 млн. Стоит ли говорить, что, помимо "отвязных гиков", Comic-Con стали посещать и другие люди – люди, интересующиеся индустрией кино, в частности, экранизациями их любимых книг и комиксов.

Сам Comic-Con занимает большую территорию центра города (да еще и так, что на 4 дня проведения конвента даже перекрывают несколько улиц). Кроме местной общественной библиотеки, отелей Mariott, Hilton и Hyatt, основная часть конвенции проходит в стенах огромного San-Diego Convention Center (57 200 квадратных метров) – длинное здание на берегу состоит из больших залов (Halls) от А до H. Залы от A до G занимают торговые ряды – здесь есть все, начиная от коллекционных фигурок, футболок с символикой и заканчивая аллеей авторов, где авторы и художники комиксов раздают автографы. Помимо этого, там находятся всякие промо-стенды кинокомпаний, телеканалов, издательств, отдельных проектов, стенды художников по гриму (например, показывают, как делают маски Белых Ходоков в "Игре Престолов"), специалистов по практическим и визуальным эффектам, ну и, конечно же, бесконечные ряды с самыми разными комиксами, стоимостью от 5 долларов (обычный выпуск) до 420,000 долларов (первый выпуск "Железного Человека").

Последний зал, Hall H – это то, зачем вы сюда ехали. Это огромное помещение для презентаций вместимостью 6700 человек – тягаться с ним может разве что Ballroom 20 на втором этаже конвент-центра на 4900 человек. Именно здесь проходят презентации всех крупных киностудий, проектов и сериалов. Чтобы вы понимали: очередь на интересные панели (например, на Warner Bros. или на панель второго "Дэдпула") змейкой выстраивается рядом со входом – если растянуть ее в длину, получится цепочка людей на пару километров. Заботливые организаторы на каждые сотню метров устанавливают палатки, где бесплатно наливают холодную воду, – в июле в Сан-Диего очень жарко.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Основная фишка Comic-Con – это очереди. Очереди на конвенте везде – на панелях, презентациях, к магазинам, ресторанам, даже стойкам с водой. Чтобы попасть на интересную панель, надо отстоять минимум полчаса, а в среднем – 1,5-2 часа. Некоторые занимают очередь за день – принеся из дома палатки, раскладные стулья и сэндвичи, они устраиваются вечерком на газоне или прямо на асфальте перед дверьми зала, чтобы с открытием занять места в первых рядах. Зачастую люди встают в очередь, даже не зная, куда она ведет: на вопрос "Куда ведет очередь?" нередко можно услышать "Не знаю, я просто увидел и встал". Ничего не напоминает?

Для понимания: панель Warner Bros. в этом году (показывали "Аквамена", "Годзиллу", "Фантастических Тварей" и еще много чего) начиналась в 10 утра, но очередь начала формироваться чуть раньше 7. А на панель по второму "Дэдпулу" (хотя кино уже давно вышло в кинотеатры) попасть вообще не удалось, хоть и отстояли в очереди больше полутора часов.

Поначалу, Comic-Con был неинтересен кинокомпаниям. Но в 2004 году, организаторы конвента застолбили за собой последний оставшийся Hall H, где стали проводиться крупные кинопрезентации. В какой-то момент Голливуд понял, что прямо под его носом (от Лос-Анджелеса до Сан-Диего всего 3 часа на машине) ежегодно собираются десятки тысяч потенциальных кинозрителей, которые задолго до прихода эры комиксов в кино любили ходить в кинотеатры на блокбастеры. Таким образом, в какой-то момент Comic-Con у простого обывателя стал неизбежно ассоциироваться в первую очередь не с комиксами, а со свежими трейлерами и анонсами фильмов. Точно так же, как и Суперкубок по американскому футболу по всему миру ассоциируется далеко не с футболом (телетрансляция игры, которая многие годы является самой популярной передачей на американском телевидении, традиционно стала рекламной площадкой для кино, сериалов и просто товаров – цена за минуту рекламного времени в перерыве игры может достигать несколько миллионов долларов).

Практически любой крупный блокбастер последних 10-12 лет (в первую очередь – франшизный) в свое время как-то был представлен на Comic-Con. Прелесть презентаций голливудских фильмов состоит в том, что американские кинозвезды не гнушаются ездить на конвент и выступать перед фанатами – в этом году, к примеру, свои панели посетили Джуд Лоу и Джонни Депп ("Фантастический Твари"), Том Харди ("Веном"), Джейсон Момоа, Эмбер Херд и Николь Кидман ("Аквамен"), Галь Гадот ("Чудо-Женщина"), Райан Рейнольдс ("Дэдпул"), Сэмюэль Л. Джексон и Брюсс Уиллис ("Гласс") и еще десятки других звезд. На Comic-Con практически всегда на панелях есть исполнители главных ролей, а нередко туда приезжают всеми актерскими составами (чего только стоит прошлогодняя презентация Marvel, на которой было около 30 актеров франшизы). Исходит ли это от доброжелательности и ответственности самих актеров, или же такой пункт обязательно прописан в договоре со студиями, неизвестно. Известно только, что российским актерам по уровню отдачи перед собственной аудиторией до заокеанских коллег еще очень далеко.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Посетители Comic-Con представляет собой 100% выжимку из аудитории тех проектов, которые там представляются. Будь то панели фильмов Marvel и DC или презентация последнего фильма Спилберга – каждый до последнего посетитель Hall H и всего конвента в целом купит билет в кино на тот или иной фильм. Можете себе представить? Нигде в мире больше не существует подобного мероприятия, которое бы ежегодно посещало такое огромное количество людей, с таким уровнем выхлопа – финансового и зрительского. Можете ли вы назвать какой-нибудь музыкальный фестиваль, где каждый, купивший входной билет, на выходе с концерта обязательно купит диск исполнителя? Или презентацию бизнес-школы, где по окончании шоу каждый из зрителей запишется на курс? Или благотворительную акцию, во время которой каждый, без исключения, проходящий мимо человек сделает пожертвование?

Это делает Comic-Con уникальным событием в современном бизнесе (кинобизнесе, да и не только!). Задумывавшийся как небольшой конвент для любителей комиксов, которые традиционно считались "гиками" и "занудами", он превратился в огромную площадку для премьер крупнейших студий, с ежегодным многомиллионным оборотом. Это уникальное событие для мировой истории. Эра принижения гиков прошла – geek is the new sexy. Мода на знание поп-культуры давно захватила планету, и трудно представить себе современного молодого человека, который не знал бы, кто такой "Железный Человек".

Многие говорят, что эпоха комикс-блокбастеров потихоньку сходит на нет, другие – что Голливуд перестал обращать внимание на Comic-Con как на площадку, уступив место телевидению. Сейчас в "золотой век сериалов", телевидение сильно обогнало киноиндустрию в количестве презентаций проектов. Только в 2011 году ТВ представил на конвенте около 80 новых сериалов, в то время как "фабрика грез" презентовала не более 35 фильмов. Но так обычно говорят те, кто следил за расписанием Comic-Con в 2018, не увидев там ни Marvel (многие надеялись увидеть хотя бы кусочек "Мстителей 4"), ни Звездных Войн, ни многих других, внефраншизных блокбастеров. Поэтому, видимо, и очереди были не такие дикие, а в DC, заметив отсутствие основного конкурента, поняли, что настало время править балом. Кроме масштабной презентации трех своих проектов они умудрились даже найти съемочную группу "Чудо-Женщины 1984", и даже ПОКАЗАТЬ одну сцену, учитывая, что на тот момент съемки шли всего две недели. Все это слегка смахивало на панику из серии "смотрите-смотрите, у нас много что есть, мы живы!". DC еще и забрендировали весь конвент в этом году: при регистрации каждому участнику выдавалась сумка с изображением того или иного проекта компании и значок с лицом супергероя.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Но пока о падении интереса Голливуда в отношении Comic-Con говорить рано. Disney однозначно не просто взорвет Comic-Con в 2019 – она его уничтожит. К этому момент уже можно будет что-нибудь показать из последнего, девятого эпизода новой трилогии "Звездных Войн". Скорее всего, к этому времени Marvel определится с направлением киновселенной в своей "четвертой фазе", анонсирует кучу новых проектов, а в свете недавней покупки Disney студии 20th Century Fox, у них на руках окажутся такие герои, как Дэдпул, Фантастическая Четверка и Люди Икс. Так что, если Marvel анонсирует новое кино, где бок о бок со Мстителями будут сражаться Люди Икс (например, комикс Avengers VS X-Men, почему бы и нет, мечтать не вредно), Comic-Con можно будет закрывать. Лучше уже не будет.

Или нет? В этом и есть прелесть поп-культуры, культуры комиксов и франшиз. Благодаря обширному первоисточнику ввиду комиксов, игр, книг и всего прочего, всегда есть то, чем можно удивить зрителя. Всегда можно задирать планку, добавлять новых любимых персонажей, экранизировать новые, еще более масштабные и амбициозные сюжеты. Когда выходили первые "Мстители", кто мог представить, что спустя всего каких-то 6 лет на экране соберутся ВСЕ герои из вышедших фильмов Marvel? Да разве что в мечтах.

Но мечты сбываются. И Comic-Con как раз об этом.