"Солнечный удар" Никиты Михалкова признан лучшим фильмом 2014 года

"Вечер": На "Мосфильме" вручили премию "Золотой орел"

Фильм Никиты Михалкова "Солнечный удар" стал лауреатом премии "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм", передает телеканал "Москва 24". Церемония награждения победителей прошла сегодня в первом павильоне киностудии "Мосфильм".

Фильм был заявлен в шести категориях. За главный приз с "Солнечным ударом" боролись "Левиафан" Андрея Звягинцева, "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" Андрея Кончаловского, Weekend Станислава Говорухина и "Звезда" Анны Меликян.

Напомним, картину "Солнечный удар" Михалков снял по произведениям Ивана Бунина. Режиссер задумался о создании фильма еще в начале 1980-х. Но к окончательному написанию сценария Никита Михалков приступил только в 2010 году. Натурные съемки начались в середине 2012 года и проводились, в частности, в Гороховце и Одессе.

Лучшим режиссером прошедшего года киноакадемики назвали Андрея Звягинцева. Приз за лучшую женскую роль в кино получила актриса Елена Лядова, сыгравшая Лилию Сергееву в "Левиафане".

Лучшим актером года стал Александр Збруев.

Премию за вклад в российский кинематограф получил Станислав Говорухин.

Напомним, национальная премия в области кинематографии "Золотой Орел" была учреждена в марте 2002 года.