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Политика

19 августа 2012, 12:44

В РФ запретили фильм-победитель Роттердамского фестиваля

кинематограф Министерство культуры запрет власть жизнь в мире

ИТАР-ТАСС

Министерство культуры запретило к прокату в России фильм-победитель Роттердамского кинофестиваля "Клип" режиссера Майи Милош. Лента, рассказывающая о девушке-подростке из сербской провинции и о периоде ее взросления, завоевала приз "Золотой тигр" международного кинофестиваля.

По оценке Минкульта, "в фильме демонстрируются сцены, содержащие нецензурную брань, сцены употребления наркотиков и алкоголя, а также материалы порнографического характера", передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что фильм должен выйти в российский прокат 31 августа.

Согласно регламенту Минкультуры, в выдаче прокатного удостоверения может быть отказано в случае наличия в фильме "сцен, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, а также сцен, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости".

Кроме того, киноленту могут запретить, если она "содержит информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также сцены, пропагандирующие какие-либо преимущества использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров".

Тем не менее, регламентом не исключается, что прокатчик может еще раз подать заявку на получение прокатного удостоверения.

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