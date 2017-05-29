Вирус WannaCry создали выходцы из Китая или Сингапура – эксперты

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Эксперты в области кибербезопасности установили, что вирус-вымогатель WannaCry создали выходцы из Китая или Сингапура, сообщает издание South China Morning Post. Они полагают, что вирус могли создать представители южных регионов КНР, Гонконга, Тайваня или Сингапура.

Установили это специалисты после лингвокриминалистического анализа. В частности, экспертиза показала, что программу написал носитель китайского языка, причем в письменном источнике улавливался южный диалект.

Эксперты американской компании Flashpoint обнаружили характерную опечатку, которая позволила утверждать, что текст сообщения на экранах зараженных компьютеров, был написан на китайском языке. После его перевели на английский, еще позже текст был переведен почти на 30-ти языках.