16 февраля 2014, 12:07

Спорт

Сборная России по керлингу проиграла Швеции

Фото: ИТАР-ТАСС

Мужская сборная России по керлингу потерпела очередное поражение в рамках олимпийского турнира в Сочи. На этот раз россияне уступили команде Швеции со счетом 4:8.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе. Ключевой задел шведам удалось создать в шестом и восьмом эндах, которые наши керлингисты проиграли с разницей в два камня.

В связи с очевидным преимуществом шведов, команды приняли решение не играть десятый энд.

Таким образом, мужская сборная России по керлингу терпит шестое поражение на турнире при двух победах. Россияне лишились всех шансов на выход в следующую стадию турнира.

Сюжет: Дневники Олимпиады
керлинг Олимпиада-2014

Главное

