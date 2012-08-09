Бывший прокурор Клина был допрошен в рамках "игорного дела"

ИТАР-ТАСС

Бывший городской прокурор Клина Эдуард Каплун явился к следователю на допрос в рамках «игорного дела», сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Ранее Каплун скрывался за границей.

«Он допрошен в рамках так называемого «игорного дела» в качестве подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,г» ч.4 ст. 290 УК РФ (получение взятки). С ним проводятся другие необходимые следственные мероприятия», - сообщается на сайте ведомства.

Напомним, весной 2011 года в Подмосковье была разоблачена сеть незаконных казино. Бизнесмен Иван Назаров организовал игорные заведения в 15 городах области. Как сообщает РИА Новости, ежемесячный доход от них составлял до 10 миллионов долларов. К бизнесу были причастны высокопоставленные сотрудники прокуратуры и МВД, в том числе - первый зампрокурора Подмосковья Александр Игнатенко, который бежал за границу, но в начале 2012 года был задержан в Польше.