Московская полиция разъяснила казакам их полномочия

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские провели профилактические беседы с представителями казачества, которые вышли на патрулирование городских улиц.

По закону, к охране общественного порядка в столице могут привлекаться народные дружинники. Рейды по охране правопорядка в местах массового пребывания людей находятся исключительно в компетенции органов внутренних дел и проводятся в плановом порядке. Патрулирование вокзалов и привокзальной территории – в полномочиях линейных отделов полиции.

В состав рабочих групп по пресечению фактов несанкционированной торговли также могут привлекаться чиновники префектур.

Документы и обращения о совместном патрулировании от представителей комитета по делам казачества полицейским не поступали, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

При этом стражи порядка приветствуют любую активную позицию по профилактике правонарушений при соблюдении установленных правил. Самый простой способ - вступить для этого в народную дружину.

Напомним, 27 ноября казачьи дружины появились около Белорусского вокзала. В то же время в префектуре ЦАО пояснили, что патрулирование не было согласовано с властями и проводилось исключительно по инициативе одного из атаманов.