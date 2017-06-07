Биатлон и полоса препятствий: казаки-дружинники поборются за звание лучшего

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
В Москве пройдут соревнования на лучшего казака-дружинника. Об этом говорится в документации департамента национальной политики. Казаки поучаствуют в трех соревнованиях, по итогам которых выявят лучшего. Турнир пройдет осенью этого года.
Первым испытанием для участников будет "Казачья полоса препятствий", в ходе которой участникам придется преодолеть разрушенный мост, пройти с шашкой сквозь виноградную лозу, а также попасть метательными ножами в мишень.
Вторым этапом станет "Казачий биатлон". Участники пробегут казачью версту (1067 метров) и в ходе дистанции должны точно попасть в цель из пневматической винтовки.
В ходе финального соревнования пройдет игра в страйкбол – "Встречный бой" – с электропневматическими автоматами. Команды из пяти казаков будут соревноваться по заранее продуманному сценарию.
Турнир на лучшего казака пройдет этой осенью, предварительное место проведения соревнований – Преображенский оборонно-спортивный центр Фонда спецназа ВДВ.
Главный редактор журнала "Казаки" Сергей Балакаев рассказал, что соревнования в этом турнире проходят в более современном варианте. "Лет сто назад казаки упражнялись и показывали свое мастерство на лошадях, а сейчас казаки ездят на машинах и мотоциклах. Времена меняются и казачья составляющая с течением времени тоже меняется. В данном случае подобраны современные спортивные состязания, например, страйкбол", – пояснил он.
По его словам, для действующих дружинников спортивные соревнования – это своеобразная проверка своей подготовки. "Главная составляющая турнира – это польза для казаков-дружинников, которым в силу исполнения своих обязанностей нужны определенные навыки и хорошая физическая форма", – подчеркнул эксперт.
Балакирев добавил, что в столице также проводятся более традиционные соревнования для казаков. "Есть, например, Спартакиада казачьей молодежи, Казачья станица и другие военно-полевые игры", – отметил собеседник m24.ru.
Конные отряды казаков-дружинников готовы также охранять музеи Москвы во время крупных выставок. При необходимости казаков могут перебросить к местам массового скопления людей, чтобы усилить пешие отряды дружинников и оказать помощь полиции. Также дружинники могут выйти на постоянное дежурство в столичный аэропорт Внуково.