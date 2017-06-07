Биатлон и полоса препятствий: казаки-дружинники поборются за звание лучшего

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В Москве пройдут соревнования на лучшего казака-дружинника. Об этом говорится в документации департамента национальной политики. Казаки поучаствуют в трех соревнованиях, по итогам которых выявят лучшего. Турнир пройдет осенью этого года.

Первым испытанием для участников будет "Казачья полоса препятствий", в ходе которой участникам придется преодолеть разрушенный мост, пройти с шашкой сквозь виноградную лозу, а также попасть метательными ножами в мишень.

Вторым этапом станет "Казачий биатлон". Участники пробегут казачью версту (1067 метров) и в ходе дистанции должны точно попасть в цель из пневматической винтовки.

В ходе финального соревнования пройдет игра в страйкбол – "Встречный бой" – с электропневматическими автоматами. Команды из пяти казаков будут соревноваться по заранее продуманному сценарию.

Турнир на лучшего казака пройдет этой осенью, предварительное место проведения соревнований – Преображенский оборонно-спортивный центр Фонда спецназа ВДВ.

Казачья дружина появилась в столице в конце 2014 года и сейчас насчитывает около 200 человек. Казаки патрулируют парки, пляжи и зеленые зоны столицы. Их основная задача – борьба с курением и распитием алкоголя в неположенных местах. По религиозным праздникам казаки дежурят возле храмов и кладбищ . Однако казаки при патрулировании не могут носить и применять оружие и плетки . Кроме того, в Москве существует ЧОО "Казачья стража", которая с 2016 года охраняет городские суды

Главный редактор журнала "Казаки" Сергей Балакаев рассказал, что соревнования в этом турнире проходят в более современном варианте. "Лет сто назад казаки упражнялись и показывали свое мастерство на лошадях, а сейчас казаки ездят на машинах и мотоциклах. Времена меняются и казачья составляющая с течением времени тоже меняется. В данном случае подобраны современные спортивные состязания, например, страйкбол", – пояснил он.

По его словам, для действующих дружинников спортивные соревнования – это своеобразная проверка своей подготовки. "Главная составляющая турнира – это польза для казаков-дружинников, которым в силу исполнения своих обязанностей нужны определенные навыки и хорошая физическая форма", – подчеркнул эксперт.

Балакирев добавил, что в столице также проводятся более традиционные соревнования для казаков. "Есть, например, Спартакиада казачьей молодежи, Казачья станица и другие военно-полевые игры", – отметил собеседник m24.ru.