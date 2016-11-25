Школа фигурного катания откроется в парке Горького 28 ноября

Школа фигурного катания в парке Горького откроется 28 ноября, сообщает сайт "Вечерней Москвы". Предварительно записываться на уроки не нужно.

На занятия смогут ходить дети и взрослые любого уровня подготовки. Кто-то впервые встанет на коньки, а кто-то подтянет свои навыки.

В каждый урок войдет комплекс подготовительных упражнений, изучение базовых элементов фигурного катания, а также основные техники скольжения.

Стрит-арт каток

в парке Горького открылся 17 ноября. Над ледяными аллеями появились светящиеся геометрические фигуры, а под лед встроили 33 тысячи светодиодов. Между центральными павильонами проката также добавили света.

Посетителей обслуживают пять павильонов проката. Для нового сезона закупили 380 новых пар коньков, взять их можно будет без залога. Исключение составляет павильон № 5.

Каток площадью 18 тысяч квадратных метров работает ежедневно с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00.