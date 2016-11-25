Школа фигурного катания откроется в парке Горького 28 ноября

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Школа фигурного катания в парке Горького откроется 28 ноября, сообщает сайт "Вечерней Москвы". Предварительно записываться на уроки не нужно.
На занятия смогут ходить дети и взрослые любого уровня подготовки. Кто-то впервые встанет на коньки, а кто-то подтянет свои навыки.
В каждый урок войдет комплекс подготовительных упражнений, изучение базовых элементов фигурного катания, а также основные техники скольжения.
Посетителей обслуживают пять павильонов проката. Для нового сезона закупили 380 новых пар коньков, взять их можно будет без залога. Исключение составляет павильон № 5.
Каток площадью 18 тысяч квадратных метров работает ежедневно с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00.